Xuất hiện mưa đá bất thường ở Thanh Hóa, Nghệ An

Mưa đá hiếm gặp tại xã Vân Du (Thanh Hóa)

Tối 29/3, một số địa phương ở xã Vân Du xuất hiện mưa đá khiến nhiều người dân bất ngờ.

Theo lãnh đạo UBND xã Vân Du, cơn mưa bắt đầu lúc 18h40, sau đó kèm mưa đá kéo dài khoảng 5 phút tại thôn Bất Mê và chưa ghi nhận thiệt hại về hoa màu. Hạt mưa đá to khoảng bằng đầu ngón tay cái.

Trong khi đó, anh Trọng Phú (người dân ở thôn Bông Bụt, xã Vân Du - gần thôn Bất Mê) cho biết, mưa đá cũng xuất hiện ở thôn vào thời điểm trên. Thời gian mưa đá kéo dài khoảng hơn 1 phút với kích thước hạt bằng đầu ngón tay cái và không gây thiệt hại gì đáng kể.

Theo người dân và lãnh đạo địa phương, mưa đá là hiện tượng hiếm gặp tại đây, khoảng gần 30 năm hiện tượng thời tiết này mới xuất hiện lại.

Trận mưa đá với kịch thước hạt bằng ngón tay cái xuất hiện tại thôn Bông Bụt (xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa). (Ảnh: Trọng Phú)

Khoảng 15h45 cùng ngày, tại các khu vực Châu Hạnh, Tân Lạc (cũ), nay thuộc xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), người dân cũng ghi nhận một cơn dông kéo đến sau gần một ngày nắng nóng, oi bức. Trong cơn dông, mưa đá trút xuống kéo dài gần 10 phút với nhiều kích cỡ khác nhau, trong đó có những viên đá lớn.

Người dân địa phương cho biết, đang ở trong nhà thì nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn, nhìn ra thấy mưa đá trắng xóa. Nhiều cục mưa đá to bằng ngón chân cái, không ai dám ra ngoài lúc đó. Do thời gian mưa đá diễn ra ngắn, kích thước hạt đá không quá lớn nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối 29/3, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Mưa đá là hiện tượng mưa bao gồm các hạt nước đá ở dạng rắn với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau được hình thành từ các đám mây giông. Tuy chỉ xảy ra trong khoảng thời gian từ vài phút tới vài chục phút kèm theo mưa rào nhưng hiện tượng mưa đá có thể dẫn đến nhiều thiệt hại nặng nề như làm chết cây cối, hoa màu, phá hủy nhà cửa, ô tô hoặc thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng con người và động vật. Thông thường, dạng thời tiết cực đoan này xảy ra ở các khu vực vùng núi, giáp biển hoặc giáp núi và ít xuất hiện tại khu vực đồng bằng. Tại Việt Nam, mưa đá thường diễn ra nhiều nhất từ tháng 1 đến tháng 5 bởi sự tràn xuống nhanh của luồng không khí lạnh.