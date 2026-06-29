DSP Korea giới thiệu giải pháp vật liệu inox thế hệ mới tại thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 23/06/2026, DSP Korea ra mắt sản phẩm mới tại FURSYS Vietnam Showroom, giới thiệu giải pháp inox cao cấp và mở rộng kết nối đối tác tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu về vật liệu bền vững, thẩm mỹ và có khả năng ứng dụng linh hoạt ngày càng gia tăng trong lĩnh vực xây dựng, nội thất và không gian sống hiện đại, sự kiện mang đến cơ hội để các doanh nghiệp, nhà phân phối, kiến trúc sư, đơn vị thi công và khách mời trực tiếp tìm hiểu những dòng sản phẩm chiến lược đến từ DSP Korea – doanh nghiệp Hàn Quốc có hơn 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thép cán mạ và vật liệu inox cao cấp.

Tại chương trình, DSP Korea giới thiệu ba nhóm sản phẩm nổi bật gồm INOXTEEL, VERNOX và VER-Q, đại diện cho định hướng phát triển vật liệu có tính ứng dụng cao, kết hợp giữa công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến, độ bền vượt trội và giá trị thẩm mỹ phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại.

Trong đó, INOXTEEL là dòng vật liệu inox ứng dụng cho nội thất và ngoại thất công trình, nổi bật với khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và bề mặt hoàn thiện sang trọng. Sản phẩm đã được ứng dụng tại nhiều công trình quốc tế tiêu biểu như Takashimaya, Marina Bay Sands, Lotte và StarLake, cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các dự án thương mại, dân dụng và công trình cao cấp.

Bên cạnh giải pháp vật liệu công trình, DSP Korea cũng giới thiệu VERNOX - dòng sản phẩm gia dụng inox cao cấp hướng đến phong cách sống tinh tế, tiện nghi và bền vững. Với thiết kế hiện đại cùng chất liệu thép không gỉ chất lượng cao, Vernox mang đến lựa chọn phù hợp cho không gian bếp, bàn ăn và các sản phẩm gia dụng có tính thẩm mỹ cao.

Đồng thời, VER-Q được giới thiệu như một giải pháp trang trí nội thất DIY hiện đại, giúp người dùng dễ dàng cá nhân hóa không gian sống thông qua các vật liệu ốp trang trí nhẹ, bền, dễ thi công và có tính linh hoạt trong ứng dụng. Đây là dòng sản phẩm phù hợp với xu hướng cải tạo không gian sống nhanh chóng, tiện lợi và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Sự kiện được thiết kế với hai phiên nội dung chính. Phiên B2B tập trung vào các giải pháp vật liệu inox hiện đại, dành cho chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu, đơn vị thi công và đối tác phân phối.

Phiên B2C mang đến không gian trải nghiệm các sản phẩm gia dụng và trang trí nội thất, hướng đến khách hàng cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nội thất – gia dụng và những đơn vị quan tâm đến xu hướng thiết kế không gian sống mới.

Không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo ra không gian kết nối trực tiếp giữa đại diện DSP Korea và các đối tác tại Việt Nam. Thông qua quá trình trao đổi, trải nghiệm sản phẩm và thảo luận về nhu cầu ứng dụng thực tế, sự kiện mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vật liệu cao cấp, nội thất, gia dụng và giải pháp hoàn thiện không gian sống.

Sự kiện “Ra mắt sản phẩm mới của DSP Korea 2026” khép lại thành công, góp phần đưa các giải pháp vật liệu inox chất lượng cao từ Hàn Quốc đến gần hơn với doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai thị trường trong lĩnh vực vật liệu, kiến trúc và thiết kế hiện đại.