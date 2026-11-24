Gara ô tô chiếm dụng hành lang quốc lộ ở Gia Lai: Chây ì bất chấp lệnh cấm
Dù phần đường dôi dư trên QL19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai chưa được bàn giao về địa phương quản lý nhưng hộ kinh doanh vẫn bất chấp lệnh cấm, chiếm dụng làm gara.
Lạng Sơn: Biến di sản văn hóa các dân tộc thành nguồn lực phát triển du lịch
Với hơn 400 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cùng kho tàng văn hóa đa dạng, Lạng Sơn đang từng bước phát huy giá trị di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch.
Bảo tàng, di tích tại TP.HCM hút khách tham quan ngày Văn hóa Việt Nam
Trong ngày 24/11, đông đảo người dân TP.HCM và du khách đến bảo tàng, di tích lịch sử, điểm văn hóa để tham quan, tìm hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc.
Cận cảnh trận địa pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TP.HCM
Các giàn pháo hoa tại đầu đường hầm sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành, lực lượng kỹ thuật kiểm tra, rà soát trận địa trước màn trình diễn tối nay.
Đặc sắc nghi thức Lễ cúng Trăng của đồng bào Khmer ở miền Tây
Theo quan niệm của người Khmer, Lễ cúng Trăng là để tạ ơn thần Mặt trăng trong năm đã bảo vệ mùa màng, mang lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà tết đến công nhân, người lao động
Tối 23/11, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà Tết Đinh Mùi 2027 và bấm nút chuyển khoản cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn.
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