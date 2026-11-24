Bạn Nhật My (22 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) cho biết mong chờ chương trình trong nhiều ngày. Cô cùng nhóm bạn quyết định đến sân vận động từ sớm để chủ động thời gian làm thủ tục và chụp ảnh lưu niệm. “Em rất mong được trực tiếp xem chương trình nên đã sắp xếp đến sớm. Không khí ở đây khiến mọi người thêm hào hứng. Em muốn lưu lại những bức ảnh cùng bạn bè trước khi vào sân, bởi đây là một sự kiện văn hóa có quy mô lớn và mang ý nghĩa đặc biệt”, My chia sẻ.