(VTC News) -

10h hôm nay 19/11, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam chính thức mở cổng đăng ký vé trực tuyến trên nền tảng HanoiGo. Ngay sau đó, lượng người truy cập tăng đột biến, khiến số thứ tự trong hàng chờ liên tục tăng cao.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, chỉ sau 1 phút mở cổng, hệ thống ghi nhận khoảng 126.000 người trong hàng chờ trực tuyến. Đến 10h08, toàn bộ vé phát hành qua hình thức đăng ký online đã hết.

Đến 10h08, toàn bộ vé phát hành qua hình thức đăng ký online đã hết.

Tổng cộng có 568.580 lượt truy cập phục vụ việc đăng ký nhận vé. Lưu lượng truy cập và xử lý của hệ thống có thời điểm lên tới khoảng 24 triệu lượt truy vấn.

Trước đó, Ban tổ chức thông báo chương trình có quy mô dự kiến 50.000 khán giả, trong đó phát hành 38.000 vé miễn phí.

Người dân được đăng ký trực tuyến 7.000 vé; khoảng 10.500 vé cứng được phân bổ trực tiếp thông qua hệ thống 19 phường tại Hà Nội. Số vé còn lại dành cho đại biểu, khách mời và lực lượng tham gia chương trình.

Với những khán giả đăng ký thành công qua mạng, Ban tổ chức thông báo thời gian đổi mã QR lấy vé cứng trong hai ngày 21-22/11, tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng) hoặc Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

Người nhận vé cần trực tiếp xuất trình mã QR và giấy tờ tùy thân chính chủ trùng khớp với thông tin đăng ký. Mỗi mã QR chỉ có giá trị đổi một vé.

Dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ hội tụ tại concert

“Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, chương trình dự kiến kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Theo thông tin từ Ban tổ chức, sự kiện có khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia và dự kiến đón 50.000 khán giả.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi quy tụ trong chương trình.

Concert quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ, trong đó có NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi…

Điểm đáng chú ý là những màn kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và các giọng ca đương đại. Liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui” có sự tham gia của NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc.

Trong khi đó, tiết mục “Made in Việt Nam” kết nối NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi. “Tiếng ru cội nguồn” có sự góp mặt của NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD.

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, chương trình còn được xây dựng như một hành trình kể câu chuyện về lịch sử, bản sắc và di sản văn hóa Việt Nam. Nội dung gồm phần khai từ “Đất nước muôn đời”, ba chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Một trong những điểm nhấn là tiết mục “Bức tranh di sản”, tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, đưa khán giả đi qua các không gian văn hóa đặc trưng từ Bắc tới Nam.

Sân khấu chương trình lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, với hình tượng mặt trời trên trống đồng và đôi cánh chim Lạc. Âm nhạc, múa, hình ảnh và diễn xuất được kết hợp nhằm tạo nên không gian trình diễn tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các vùng miền.

Thông qua sự kết hợp giữa những nghệ sĩ nhiều thế hệ, chất liệu truyền thống và cách thể hiện đương đại, Muôn sắc Việt Nam hướng tới lan tỏa tình yêu văn hóa, niềm tự hào dân tộc tới đông đảo công chúng.