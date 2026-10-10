Động đất liên tiếp rung chuyển Panama, hàng nghìn người sơ tán

Tại khu trung tâm thương mại sầm uất của Panama City, nhiều nhân viên văn phòng lo lắng không biết làm cách nào để trở về nhà giữa tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng, sau khi trận động đất khiến hàng nghìn người phải sơ tán ra đường. (Ảnh: Reuters)