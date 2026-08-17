Động đất ở Indonesia: Nạn nhân kể lại giây phút sinh tử

Sau trận động đất 7,7 độ Richter cùng hơn 340 dư chấn ở Indonesia, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.
Trên biển số xe ô tô tại Việt Nam, ngoài hai số đầu thể hiện ký hiệu địa phương, còn có một hoặc một số chữ cái ẩn chứa thông tin quan trọng.
Sáng nay 17/8, giá cà phê thế giới chưa có biến động mới do hai sàn giao dịch London và New York vẫn đóng cửa, thời gian mở trở lại vào buổi chiều (giờ Việt Nam).
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 17/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine, Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc và nỗ lực thúc đẩy hòa bình Gaza.
Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Nga tăng cường tác chiến điện tử khiến UAV phương Tây gặp khó tại Ukraine, buộc Kiev phải thay đổi cách vận hành và thích ứng nhanh với chiến trường.
Theo phát biểu mới nhất của Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể giải nghệ vào năm 2027 nhưng chưa xác định thời điểm cụ thể.
Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội ngã từ độ cao khoảng 10 m, bị cọc hàng rào xuyên bụng xuống tầng sinh môn, mất máu nặng, mạch và huyết áp không đo được.
Phát hiện ngư dân trôi dạt trên biển, cán bộ, chiến sĩ tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã khẩn trương tiếp cận, cứu và đưa nạn nhân lên tàu an toàn.
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Loạt ảnh hiếm vừa được chia sẻ hé lộ hình ảnh Johnny Trí Nguyễn trẻ trung, phong độ, nam tính với vóc dáng săn chắc, chụp ở giai đoạn anh mới trở về Việt Nam.
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