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Xuất bản ngày 17/08/2026 09:38 AM
Xuất bản ngày 17/08/2026 09:38 AM

Động đất ở Indonesia: Nạn nhân kể lại giây phút sinh tử

(VTC News) -

Sau trận động đất 7,7 độ Richter cùng hơn 340 dư chấn ở Indonesia, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

VTC News
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