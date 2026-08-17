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Động đất ở Indonesia: Nạn nhân kể lại giây phút sinh tử Sau trận động đất 7,7 độ Richter cùng hơn 340 dư chấn ở Indonesia, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Ý nghĩa các chữ cái trong biển số xe ô tô tại Việt Nam Trên biển số xe ô tô tại Việt Nam, ngoài hai số đầu thể hiện ký hiệu địa phương, còn có một hoặc một số chữ cái ẩn chứa thông tin quan trọng.

Giá cà phê hôm nay 17/8/2026: Thị trường ổn định Sáng nay 17/8, giá cà phê thế giới chưa có biến động mới do hai sàn giao dịch London và New York vẫn đóng cửa, thời gian mở trở lại vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Tin nóng thế giới hôm nay 17/8: Ukraine phóng hơn 800 drone không kích Nga Tổng hợp tin tức thế giới ngày 17/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine, Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc và nỗ lực thúc đẩy hòa bình Gaza.

Việt Nam - New Zealand mở rộng không gian hợp tác chiến lược Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

UAV phương Tây thử lửa ở Ukraine, Nga tung 'khiên điện tử' Nga tăng cường tác chiến điện tử khiến UAV phương Tây gặp khó tại Ukraine, buộc Kiev phải thay đổi cách vận hành và thích ứng nhanh với chiến trường.

Cristiano Ronaldo dự định giải nghệ năm 2027 Theo phát biểu mới nhất của Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha có thể giải nghệ vào năm 2027 nhưng chưa xác định thời điểm cụ thể.

4 giờ nghẹt thở cứu bé trai bị cọc sắt đâm xuyên bụng Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội ngã từ độ cao khoảng 10 m, bị cọc hàng rào xuyên bụng xuống tầng sinh môn, mất máu nặng, mạch và huyết áp không đo được.

Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển Phát hiện ngư dân trôi dạt trên biển, cán bộ, chiến sĩ tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã khẩn trương tiếp cận, cứu và đưa nạn nhân lên tàu an toàn.

Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc, phấn đấu về đích trong tháng 9 Vành đai 3 qua Đồng Nai tăng tốc thi công để hoàn thành cuối tháng 9/2026, đồng bộ kết nối sân bay Long Thành cùng cao tốc.

Báo Malaysia trách đội nhà 'trả giá đắt vì sai lầm' trước tuyển Việt Nam Truyền thông Malaysia thừa nhận đội nhà đối diện thử thách cực lớn sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Huyền thoại tình báo Tư Cang chờ 'xuyên không' về Ba Đình năm 1945 gặp Bác Hồ Ở tuổi 98, huyền thoại tình báo Tư Cang sắp có một trải nghiệm đặc biệt - hòa vào dòng người ở Ba Đình, chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Loạt ảnh hiếm của Johnny Trí Nguyễn hồi mới về Việt Nam lập nghiệp Loạt ảnh hiếm vừa được chia sẻ hé lộ hình ảnh Johnny Trí Nguyễn trẻ trung, phong độ, nam tính với vóc dáng săn chắc, chụp ở giai đoạn anh mới trở về Việt Nam.

Tranh cãi gần 2.000 năm: Khổng Minh quá sai khi bác bỏ kế sách của Ngụy Diên? Kế sách của Ngụy Diên mà Khổng Minh bác bỏ sau đó được quân Ngụy áp dụng và thắng lớn; có phải nếu nghe Ngụy Diên thì chiến dịch của Khổng Minh đã không thất bại?