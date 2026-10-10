Tin nóng thế giới hôm nay 10/10: Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 10/10, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến việc Mỹ bất ngờ đạt thỏa thuận mua dầu diesel từ Nga, hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Panama, UAE công bố âm mưu tấn công tự sát trên chuyến bay Flydubai và Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế.

Mỹ áp đặt trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), chỉ vài giờ sau khi một cựu thẩm phán của cơ quan này được trao giải Nobel Hòa bình.

ICC lên án quyết định của Mỹ là “cuộc tấn công vào pháp quyền và chính những nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế”, đồng thời kêu gọi 125 quốc gia thành viên hành động để bảo vệ tòa án.

“Tòa án không thể đơn độc chống chọi. Số phận của tòa án giờ đây cũng nằm trong tay những quốc gia đã thành lập nên cơ quan này”, ICC nêu trong tuyên bố.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

“Đây không chỉ là vấn đề bảo vệ một tổ chức đơn lẻ, mà còn là bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền. Lịch sử sẽ phán xét thời khắc này”, tuyên bố nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Trump từ lâu đã có thái độ thù địch với ICC - cơ quan được thành lập năm 2002 nhằm truy tố các tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người và tội diệt chủng.

Trước đây, Washington từng áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công tố viên và thẩm phán của tòa. Tuy nhiên, các biện pháp được áp dụng từ ngày 9/10 có phạm vi rộng hơn nhiều, khi trừng phạt cả những công ty cung cấp dịch vụ cho ICC.

“Tổng thống Trump sẽ không bao giờ cho phép Tòa án Hình sự quốc tế truy tố công dân Mỹ. Đó là lý do hôm nay Mỹ áp các biện pháp trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế. Chúng tôi sẽ cấm các giao dịch với tòa án này, cắt đứt nguồn lực và làm tê liệt khả năng hoạt động của cơ quan này”, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Panama

Hai trận động đất mạnh 7,7 và 6,6 độ cùng hàng loạt dư chấn làm rung chuyển miền nam Panama, khiến nhiều công trình gần tâm chấn đổ sập và buộc người dân trên khắp đất nước phải sơ tán.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có tâm chấn nằm cách cộng đồng dân cư hẻo lánh Pitaloza Arriba, thuộc tỉnh Herrera ở miền trung Panama, khoảng 10 km về phía tây nam. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km và có thể cảm nhận được tại nước láng giềng Colombia.

Hai trận động đất mạnh 7,7 và 6,6 độ cùng hàng loạt dư chấn xảy ra tại miền nam Panama. (Ảnh: Reuters)

Ban đầu, USGS thông báo trận động đất đầu tiên có độ lớn 8,0, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 và cuối cùng xác định ở mức 7,7.

Sau hai trận động đất chính, Panama tiếp tục hứng chịu hàng loạt dư chấn, trong đó có những trận mạnh 5,8 độ, 5,5 độ và 5,2 độ. Các nhà địa chấn học thuộc Đại học Panama đã ghi nhận hơn 45 dư chấn, dù nhiều trận có cường độ quá nhỏ để người dân có thể cảm nhận được.

Bất chấp sức mạnh của hai trận động đất liên tiếp, Tổng thống Panama José Raúl Mulino cho biết tính đến tối 9/10, giới chức nước này chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Tuy nhiên, ông cảnh báo con số thương vong có thể thay đổi trong những giờ hoặc những ngày tiếp theo.

“Không ai được chuẩn bị sẵn sàng, và cũng sẽ không bao giờ có ai thực sự sẵn sàng đối mặt với loại thảm họa như thế này”, ông Mulino phát biểu sau khi kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.

Mỹ đạt thỏa thuận để Nga cung cấp dầu diesel

Hôm 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm vốn dự kiến tập trung thảo luận về một trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch tại Nga.

Ông Trump tuyên bố Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ, tiếp theo là 500.000 tấn bổ sung trong tháng 11 và 1 triệu tấn khác “ngay sau đó”. Theo ông, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ông tiết lộ Nga sẽ tiếp tục cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel “trong một khoảng thời gian ngắn” sau các đợt giao hàng nói trên.

Ông Trump thông báo đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Thông báo này của ông Trump hoàn toàn trái ngược với đạo luật trừng phạt Nga trên diện rộng mà chính ông ký ban hành vào tháng trước. Đạo luật này nhằm siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ và khí đốt, vốn được xem là nguồn tài chính phục vụ cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

Ông Trump công bố thỏa thuận trong lúc đặc phái viên của ông, Steve Witkoff, và con rể Jared Kushner đang gặp các quan chức Ukraine tại Miami để thảo luận về một đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

UAE cáo buộc cơ phó Flydubai âm mưu tự sát

Tổng công tố UAE cho biết cơ phó người Oman của hãng hàng không Flydubai đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công tự sát. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị cơ trưởng ngăn chặn.

Tuyên bố của Tổng công tố Hamad Saif al Shamsi không cho thấy hãng Flydubai có liên quan đến bất kỳ hành vi sai phạm nào.

Theo cơ quan công tố UAE, kết quả cuộc điều tra hình sự được khởi động từ ngày 1/10 cho thấy kế hoạch tấn công được lấy cảm hứng từ loạt vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Tổng công tố UAE cho biết cơ phó Flydubai lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công tự sát. (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn nhà nước UAE (WAM) đưa tin cuộc điều tra phát hiện nghi phạm từng thực hiện hai chuyến bay đến Tel Aviv trước đó nhằm “làm quen với đường bay và sân bay”.

Khi máy bay đang di chuyển trong không phận Ả Rập Xê Út, cơ phó đã dùng rìu thoát hiểm tấn công cơ trưởng. Đây là loại rìu thường được trang bị trong buồng lái để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

Các nhà điều tra đã kiểm tra quy trình tuyển dụng của Flydubai và xác định nghi phạm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn và an ninh, bao gồm việc sở hữu giấy phép lái máy bay và cung cấp giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt.

Theo Tổng công tố UAE, nghi phạm 29 tuổi từng làm việc cho các hãng hàng không tại nhiều quốc gia, trong đó có Oman Air, trước khi gia nhập Flydubai vào tháng 1/2026. Kết quả điều tra cho thấy nghi phạm đã có những dấu hiệu chuyển hướng sang “chủ nghĩa cực đoan và khủng bố” từ năm 2017, khi đang theo học tại Australia.