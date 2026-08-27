Vụ sạt lở mạnh như động đất, trút khối nước khổng lồ xuống biên giới Nepal

(VTC News) -

Lúc 8h37 ngày 26/8, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ban đầu báo cáo về hiện tượng rung lắc trong khu vực với cường độ 4,4 độ richter dọc biên giới Nepal - Trung Quốc, phía bắc Kathmandu. Cũng vào khoảng thời gian đó, “vụ lở” băng đá - trong trường hợp này giống như một vụ sạt lở đất hơn, cuốn trôi một sườn núi và đổ xuống sông Lhende Khola, nhánh của sông Bhote Koshi, chảy từ Trung Quốc sang Nepal.

Lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc để tiếp cận những ngôi nhà bị ngập sau trận lũ quét. (Ảnh: AP)

Sẽ cần nhiều tuần để xác định chính xác nguyên nhân gây ra trận lũ quét nghiêm trọng ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, nhưng một nhóm nhà khoa học quốc tế tin thảm hoạ bắt nguồn từ một khối băng khổng lồ đã bị tách rời và đổ xuống thung lũng bên dưới.

“Điều khó lý giải là khối lượng nước khổng lồ mà chúng ta thấy trong những đoạn video ghi tại hiện trường thực sự kinh hoàng”, nhà địa chất học thuộc Đại học California và là thành viên của nhóm nghiên cứu, ông Daniel Shugar nói.

Giả thuyết của nhóm chuyên gia là vụ sạt lở đá đã xảy ra cùng lúc với thời điểm khối băng bị vỡ, tạo ra hỗn hợp băng và đá di chuyển với tốc độ cao, ào ạt đổ xuống sườn núi. Trong quá trình lao xuống, hỗn hợp này còn cuốn theo lớp trầm tích vốn đã ngậm đầy nước do đang là mùa gió mùa, góp phần tạo nên bức tường nước khổng lồ.

Trận lũ quét nhấn chìm thị trấn, đường sá và cầu cống.

Sau đó, USGS làm rõ sự rung lắc đó không phải là động đất, mà là do chính vụ lở đất cực mạnh này gây ra, có cường độ tương đương với trận động đất mạnh 5,2 độ Richter. Nói cách khác, động đất không phải là nguyên nhân gây ra vụ lở đất băng hà, chính vụ lở đất gây ra động đất.

Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông cho thấy sự tàn phá khủng khiếp do dòng nước lũ mạnh mẽ tràn xuống từ các ngọn núi gây ra. Một cửa khẩu biên giới đường bộ quan trọng giữa Trung Quốc và Nepal bị nhấn chìm hoàn toàn chỉ trong chưa đầy một phút với một trận lở đất dường như cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, nhấn chìm cả những người đang cố gắng chạy trốn.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang cố gắng tiếp cận cửa khẩu Gyirong nhưng gặp trở ngại lớn do các tuyến đường dẫn đến khu vực này bị tắc nghẽn nghiêm trọng, hơn 20 giờ sau khi nơi đây bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ dữ dội.