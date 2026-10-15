Đón mùa đẹp nhất năm, Phú Quốc ra mắt 'Bản giao hưởng đại dương' mùa 3

(VTC News) -

Sân khấu mặt nước mở rộng gần gấp ba, lượng pháo hoa tăng gấp ba cùng những nâng cấp trình diễn hứa hẹn làm sôi động trải nghiệm đêm tại Nam đảo.

“Bản giao hưởng” trên biển trở lại với quy mô lớn hơn

Tháng 11 mở đầu mùa khô tại Phú Quốc, cũng là thời điểm đảo Ngọc bước vào mùa du lịch đẹp nhất năm. Những cơn mưa bất chợt không còn, chỉ còn nắng dịu, biển êm và bầu trời trong trẻo, thuận lợi cho các hoạt động khám phá đảo, tắm biển hay vui chơi ngoài trời.

Tại Thị trấn Hoàng Hôn ở phía nam đảo, đây còn là mùa của những buổi chiều ngắm mặt trời lặn trên biển, trước khi ánh đèn, âm nhạc và pháo hoa tiếp nối cuộc vui về đêm.

Symphony of the Sea trở lại với mùa 3, mở rộng sân khấu mặt nước lên 200m và tăng gấp ba lượng pháo hoa mỗi đêm.

Dự kiến trở lại trong tháng 11 tại Thị trấn Hoàng Hôn, Symphony of the Sea bước sang mùa thứ ba với nhiều thay đổi về quy mô và kỹ thuật trình diễn. Đáng chú ý, sân khấu mặt nước được mở rộng từ 70m lên 200m, gần gấp ba so với trước, tạo thêm không gian cho các màn phối hợp giữa mô tô nước, ván đứng phản lực, ánh sáng và pháo hoa.

Lượng pháo hoa mỗi đêm cũng tăng gấp ba. Với sự tham gia thiết kế của Jiangxi Yangfeng Art Display, kịch bản pháo hoa và ánh sáng sẽ khai thác không gian từ sát mặt nước lên bầu trời, kết nối với những chuyển động của nghệ sĩ trên biển.

Đội hình jetski tăng từ 6 lên 14 chiếc, mở rộng khả năng dàn dựng những màn rẽ sóng, đan đội hình ở tốc độ cao. Khoảng 30 nghệ sĩ quốc tế tham gia biểu diễn mỗi tối, trong khi các tiết mục ván đứng phản lực (flyboard) được bổ sung thiết bị “đôi cánh lửa” gắn pháo xoay và pháo dây.

Những nâng cấp này tạo thêm điểm nhấn cho các màn nhào lộn trên không, đồng thời tăng sự tương tác giữa nghệ sĩ và hiệu ứng pháo hoa.

Những màn flyboard kết hợp “đôi cánh lửa” và hiệu ứng pháo hoa là một trong những điểm mới của Symphony of the Sea mùa 3.

Ra mắt đúng thời điểm đẹp nhất trong năm, Symphony of the Sea bổ sung một điểm hẹn cho du khách sau những giờ tắm biển, tham quan và ngắm hoàng hôn. Với những người từng xem chương trình, mùa thứ ba cũng mang đến lý do để trở lại, khi cả không gian sân khấu, đội hình biểu diễn và kịch bản hiệu ứng đều được làm mới.

Bàn tiệc gần 100 món bên sân khấu biển

Trải nghiệm buổi tối tại Nam đảo còn được nối dài với buffet gần 100 món tại Sun Bavaria GastroPub. Nằm sát mép nước, hướng ra Cầu Hôn và khu vực trình diễn Symphony of the Sea, nhà hàng kết hợp bữa tối bên biển với trải nghiệm thưởng thức âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa ngay từ bàn ăn.

Bữa tối tại Sun Bavaria GastroPub được mở rộng với buffet gần 100 món, từ hải sản, BBQ đến các lựa chọn ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Điểm nhấn của buffet là khu hải sản với nhiều cách chế biến, từ tôm càng xanh, mực, vẹm hấp lạnh đến cua hấp bia, tôm sú và mực ống hấp hành gừng. Hàu, sò biển được biến tấu cùng sốt me, sốt Thái hoặc sa tế. Tại quầy bếp trụng, thực khách có thể theo dõi đầu bếp chế biến và nhận phần hải sản vừa chín tới.

Quầy BBQ bổ sung các món bò, heo, gà tẩm ướp theo phong cách Nga, cá bóp nướng và xúc xích Đức dùng cùng bắp cải tím, rau củ. Đồ nướng nóng hổi kết hợp với bia thủ công Sun KraftBeer là lựa chọn cho những buổi tối tụ họp bên biển.

Hải sản là điểm nhấn trong buffet gần 100 món tại Sun Bavaria GastroPub, với nhiều lựa chọn được chế biến trực tiếp tại quầy.

Bàn tiệc còn có bánh mì thủ công mang dấu ấn nghệ nhân Pháp Éric Kayser, từ sourdough (bánh mỳ lên men tự nhiên), bánh mì lúa mạch đen đến các loại bánh phủ hạt. Quầy Madam Việt Nam giới thiệu bún cá cải xanh, nem rán và bánh mì heo quay, giúp nhóm khách có sở thích khác nhau dễ dàng lựa chọn món ăn trong cùng một bữa tối.

Khi mùa đẹp nhất năm tại Phú Quốc bắt đầu, những đổi mới của Symphony of the Sea cùng bàn tiệc bên biển góp phần làm phong phú thêm lịch trình trải nghiệm. Sau buổi chiều ngắm hoàng hôn, hãy chọn cho mình bàn đẹp nhất ở Sun Bavaria GastroPub để chờ “Bản giao hưởng đại dương” mùa thứ ba sáng lên trên mặt biển.