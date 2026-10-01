Phú Quốc đưa thủ tục hàng không về resort, mở thêm dư địa cho du lịch MICE

(VTC News) -

Với các đoàn hội nghị, sự kiện quy mô lớn, trải nghiệm tại điểm đến không kết thúc khi chương trình khép lại. Khâu trả phòng, tập kết hành lý và đưa hàng trăm khách ra sân bay cùng lúc cũng là một phép thử năng lực tổ chức.

Mang thủ tục bay về nơi lưu trú

Sau một hội nghị kéo dài nhiều ngày, buổi sáng cuối cùng của đoàn khách thường được tính bằng những mốc giờ chặt chẽ. Đại biểu trả phòng, hành lý được tập kết, xe lần lượt đưa khách ra sân bay theo từng chuyến bay.

Chỉ cần một khâu kéo dài hơn dự kiến, lịch trình của cả đoàn có thể bị xáo trộn. Đó là lý do các đơn vị tổ chức MICE quan tâm đến chất lượng dịch vụ ở cả lúc đón khách lẫn khi tiễn đoàn rời điểm đến.

Ý tưởng làm thủ tục bay ngoài sân bay đã xuất hiện tại một số thị trường quốc tế. Tại Dubai, Emirates từng triển khai dịch vụ Home Check-in, cho phép hành khách làm thủ tục tại nhà, khách sạn hoặc văn phòng, nhận thẻ lên máy bay và gửi hành lý để chuyển ra sân bay.

Dù mô hình phục vụ và điều kiện áp dụng khác nhau, điểm chung là đưa một phần công việc vốn tập trung tại nhà ga về nơi hành khách bắt đầu chặng di chuyển cuối.

Sun PhuQuoc Airways triển khai dịch vụ check-in ngay tại resort, nâng cấp trải nghiệm khách hàng.

Tại Phú Quốc, Sun PhuQuoc Airways đã triển khai dịch vụ làm thủ tục bay tại La Festa Phu Quoc và New World Phu Quoc Resort từ tháng 4/2026. Hành khách của hãng có thể nhận thẻ lên máy bay, gửi hành lý ký gửi ngay tại khách sạn; hành lý sau đó được chuyển tới sân bay và soi chiếu an ninh theo quy định. Dịch vụ hiện được bố trí theo các khung giờ gắn với thời gian khởi hành của chuyến bay.

Hành khách của Sun PhuQuoc Airways có thể làm thủ tục bay và gửi hành lý ngay tại khách sạn La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort trước khi ra sân bay.

Với khách đi lẻ, thay đổi dễ cảm nhận nhất là không phải tự mang hành lý đến quầy làm thủ tục tại sân bay. Nhưng khi đặt dịch vụ ấy vào một đoàn hội nghị hoặc khen thưởng, giá trị trở nên rõ hơn.

Ban tổ chức có thể hướng dẫn khách hoàn tất thủ tục theo từng nhóm ngay tại nơi lưu trú, đối chiếu danh sách khách và chuyến bay, rồi bố trí xe đưa đón phù hợp. Khâu tiễn đoàn nhờ vậy có thêm khoảng chủ động, thay vì dồn tất cả hành khách và hành lý vào cùng một thời điểm tại nhà ga.

Dĩ nhiên, làm thủ tục tại khách sạn không có nghĩa du khách có thể ra sân bay sát giờ khởi hành. Họ vẫn cần tuân thủ thời gian di chuyển, kiểm tra an ninh và lên máy bay theo quy định. Giá trị thực tế của dịch vụ nằm ở việc giảm bớt một công đoạn và giúp lịch trình rời đảo dễ sắp xếp hơn.

Điểm cộng trong cuộc đua MICE

Các đoàn MICE thường có nhu cầu khác với khách du lịch thông thường. Họ di chuyển theo chương trình chung nhưng có thể trở về bằng nhiều chuyến bay, vừa cần bảo đảm tiến độ sự kiện, vừa muốn dành thời gian cho gặp gỡ đối tác và trải nghiệm điểm đến.

Vì thế, chất lượng của một chuyến đi không chỉ được quyết định bởi hội trường, phòng nghỉ hay đêm gala. Nó còn nằm ở khả năng kết nối các dịch vụ để hành trình của hàng trăm người diễn ra thuận tiện.

Nếu thủ tục bay và hành lý được xử lý trước tại khách sạn, ngày cuối của đoàn có thể được sắp xếp thoáng hơn. Một số đoàn có thể dùng khoảng thời gian phù hợp với giờ bay cho bữa trưa tổng kết, cuộc gặp ngắn sau hội nghị hoặc một hoạt động trải nghiệm tại Nam đảo.

Không phải lịch trình nào cũng đủ thời gian cho một điểm vui chơi mới; lợi ích nằm ở chỗ ban tổ chức có thêm lựa chọn, thay vì mặc định để cả đoàn rời resort thật sớm rồi chờ tại sân bay.

Rút ngắn thủ tục giúp du khách có thêm thời gian và cơ hội thư giãn, trải nghiệm và gắn kết trước khi ra sân bay.

Đây cũng là nơi lợi thế sản phẩm của Phú Quốc phát huy tác dụng. Tại Nam đảo, các khu nghỉ dưỡng nằm trong một không gian có Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn, các show diễn bên biển và Hòn Thơm. Những trải nghiệm ấy có thể được kết hợp vào chương trình hội nghị, khen thưởng theo quy mô và thời gian riêng của từng đoàn.

Khi hàng không, lưu trú và hoạt động tại điểm đến được tính toán cùng nhau, Phú Quốc có cơ hội mang đến cho nhà tổ chức một hành trình trọn vẹn hơn, thay vì những dịch vụ riêng lẻ mà họ phải tự ghép nối.

Dịch vụ check-in tại khách sạn hiện mới được triển khai trong phạm vi hai cơ sở lưu trú và cho hành khách của Sun PhuQuoc Airways. Bởi vậy, sẽ quá sớm để nói mô hình này đã giải quyết bài toán đưa các đoàn MICE lớn rời đảo hay giảm áp lực cho toàn bộ sân bay.

Nhưng chính từ quy mô ban đầu ấy, một hướng nâng chất lượng điểm đến đã hiện ra: xem khâu tiễn khách là một phần cần được thiết kế kỹ lưỡng trong trải nghiệm MICE.

Phú Quốc đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng kết nối, trong đó có việc mở rộng Cảng hàng không quốc tế, hướng tới công suất 20 - 24 triệu hành khách mỗi năm trước thềm APEC 2027.

Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng hội nghị, lưu trú và kết nối. Những công trình lớn giúp đảo Ngọc có năng lực đón tiếp các sự kiện quy mô quốc tế, còn sức cạnh tranh lâu dài sẽ được thể hiện trong cách các dịch vụ phối hợp với nhau mỗi ngày.

Làm thủ tục bay tại resort là một chi tiết cụ thể của sự phối hợp ấy. Với các đơn vị tổ chức, một điểm đến đáng lựa chọn không chỉ tạo ấn tượng khi khách vừa đặt chân tới, mà còn khiến việc đưa cả đoàn trở về diễn ra nhẹ nhàng, đúng kế hoạch.