Michelin đến đảo Ngọc Phú Quốc: Những địa chỉ nào có thể được vinh danh?

(VTC News) -

Danh sách đầu tiên dự kiến ra mắt giữa năm 2027, mở thêm cơ hội phát triển du lịch ẩm thực cho đảo Ngọc trong năm đăng cai APEC.

Sau Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Phú Quốc trở thành điểm đến thứ tư tại Việt Nam được Michelin Guide “đặt chân” tới để khảo sát, đánh giá nhà hàng. Danh sách tuyển chọn có sự góp mặt của các cơ sở trên đảo sẽ được công bố trong khuôn khổ Michelin Guide Việt Nam 2027, dự kiến vào giữa năm sau.

Thông tin này mở ra sự chờ đợi về những nhà hàng có thể đạt sao đầu tiên, cũng như cơ hội dành cho các quán ăn đã làm nên tên tuổi ẩm thực Phú Quốc. Từ nhà hàng cao cấp đến quán bún quen thuộc, đảo Ngọc có nhiều địa chỉ để các thẩm định viên khám phá.

Những ứng viên đáng chờ đợi

Xét ở nhóm ẩm thực cao cấp, Pink Pearl by Olivier E. tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort là một cái tên đáng chú ý. Nhà hàng nằm trong dinh thự màu hồng được Bill Bensley thiết kế với câu chuyện về tư dinh của Madame Pearl Collins, phu nhân hiệu trưởng trong câu chuyện về Đại học Lamarck giả tưởng của khu nghỉ dưỡng. Concept này tạo nên trải nghiệm dùng bữa trong một dinh thự có câu chuyện riêng, gắn với chủ đề kiến trúc xuyên suốt khách sạn và được ví von như những bữa tiệc tối của đại gia Gatsby.

Không gian của Pink Pearl được ví như bước ra từ tiểu thuyết Đại gia Gatsby.

Ẩm thực tại Pink Pearl đi theo phong cách Pháp kết hợp ảnh hưởng Địa Trung Hải, dưới sự dẫn dắt của Olivier Elzer, đầu bếp từng được ghi nhận bằng sao Michelin trong sự nghiệp. Định hướng chuyên biệt cùng kinh nghiệm của người đứng bếp là cơ sở để đưa nhà hàng vào dự đoán cho cuộc đua giành sao.

Ẩm thực tại Pink Pearl by Olivier E. mang phong cách Pháp kết hợp ảnh hưởng Địa Trung Hải, với dấu ấn của đầu bếp Olivier Elzer.

Tại La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton ở Thị trấn Hoàng Hôn, Seta và Mare mang đến hai phong cách khác biệt. Seta phục vụ ẩm thực Quảng Đông đương đại, nổi bật với dimsum làm thủ công và các món quay, trong khi Mare tập trung vào ẩm thực Ý cùng hương vị Địa Trung Hải.

Ở các khu nghỉ dưỡng khác, hải sản và nguyên liệu địa phương là điểm chung của những nhà hàng tiêu biểu. Corallo tại Premier Village Phu Quoc kết hợp sản vật biển với nguyên liệu nhập khẩu; COCO Beach House tại New World Phu Quoc khai thác hải sản nướng theo phong cách Việt. Herring Bar thuộc Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay lại đưa những món quen thuộc như gỏi cá trích, mực trứng và cá thu một nắng vào thực đơn.

Ngoài hệ thống khách sạn, The Home Pizza tạo dấu ấn bằng cách kết hợp pizza với đặc sản Việt. Pizza gỏi cá trích đưa hương vị Phú Quốc vào món ăn của Ý, bên cạnh những lựa chọn như pizza vịt H’Mông hay pizza sầu riêng.

Với nhóm quán ăn bình dân, bún quậy Kiến Xây, Thanh Hùng và bún kèn Út Lượm có lợi thế từ những món ăn mang bản sắc địa phương. Bún quậy - đặc sản nổi tiếng nhất tại Phú Quốc hấp dẫn bởi bún làm tươi, chả tôm, chả cá và chén nước chấm do thực khách tự pha. Bún kèn có hương vị riêng nhờ sự kết hợp giữa cá biển, nước cốt dừa và rau ăn kèm. Nếu duy trì chất lượng ổn định cùng mức giá hợp lý, những quán này có thể mở ra kỳ vọng ở Bib Gourmand hoặc Michelin Selected.

Đại lộ khách sạn Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach) được kỳ vọng mở rộng thêm danh sách những địa chỉ ẩm thực đáng chú ý tại Phú Quốc trong những năm tới.

Những địa chỉ trên mới là dự đoán, còn kết quả phụ thuộc vào quá trình thẩm định ẩn danh, độc lập của Michelin. Danh sách đáng chờ đợi cũng có thể tiếp tục mở rộng khi đại lộ khách sạn Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach) và Rixos Phu Quoc Vietnam đi vào hoạt động.

Vì sao Michelin chọn Phú Quốc?

Theo ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế Michelin Guide, Phú Quốc gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa văn hóa ẩm thực làng chài và thị trường nhà hàng ngày càng đa dạng, có sự tham gia của những tài năng quốc tế. Mối liên kết với biển cả cùng những sản vật như nước mắm và hồ tiêu tạo nên bản sắc riêng của đảo.

Lợi thế ấy thể hiện trong nhiều món ăn quen thuộc, từ ghẹ Hàm Ninh hấp, gỏi cá trích cuốn bánh tráng đến nhum và cá sòng nướng. Cách chế biến giản dị giúp giữ vị ngọt tự nhiên của hải sản, trong khi nước mắm và hồ tiêu góp phần tạo nên hương vị đặc trưng.

Gỏi cá trích cuốn bánh tráng là một trong những món ăn đặc trưng của Phú Quốc. (Nguồn: Sưu tầm)

Trên nền ẩm thực bản địa, sự phát triển của hệ thống nghỉ dưỡng mang đến thêm kỹ thuật chế biến và những cách sử dụng nguyên liệu mới. Du khách có thể thưởng thức bún quậy vào buổi sáng, ăn hải sản ở làng chài rồi lựa chọn một bữa tối cao cấp. Sự đa dạng này tạo điều kiện để Phú Quốc phát triển các hành trình du lịch dành cho người yêu ẩm thực.

Sự hiện diện của Michelin có thể giúp những trải nghiệm ấy tiếp cận rộng hơn với khách quốc tế. Một nhà hàng đạt sao có thể trở thành lý do để thực khách lên kế hoạch đến đảo; một quán bình dân được ghi nhận có thể thu hút khách khám phá khu vực xung quanh và tăng chi tiêu ngoài nơi lưu trú.

Sự hiện diện của Michelin Guide vào thời điểm Phú Quốc chuẩn bị đăng cai APEC 2027 mở ra cơ hội để đảo Ngọc khẳng định sức hút bằng cả chiều sâu văn hóa và ẩm thực. Khi những món ăn làng chài và các nhà hàng quốc tế cùng được giới thiệu tới thực khách toàn cầu, Phú Quốc có thêm nền tảng để trở thành một điểm đến mà du khách sẵn sàng lên đường vì một trải nghiệm ẩm thực. Giá trị lâu dài của dấu mốc này nằm ở khả năng biến hương vị riêng của đảo thành lợi thế cạnh tranh, thu hút khách và tạo nguồn thu bền vững sau năm APEC.