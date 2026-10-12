'Váy xòe trên sóng lúa' khuấy động Lễ hội Sắc chàm Lao Chải 2026

(VTC News) -

Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” lần thứ 2 năm 2026 đang trở thành tâm điểm hút khách với chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo nơi vùng cao Lào Cai.

Điểm nhấn cuốn hút bậc nhất trong khuôn khổ lễ hội năm nay là giải chạy nữ mang tên “Váy xòe trên sóng lúa”. Khác với hình ảnh quen thuộc của những vận động viên trong trang phục thể thao hiện đại, gần 200 phụ nữ Mông đến từ các xã Lao Chải, Mù Cang Chải, Púng Luông và Chế Tạo đã bước vào vạch xuất phát với chính bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Gần 200 phụ nữ Mông xúng xính váy xòe truyền thống tranh tài trên đường chạy uốn lượn qua triền ruộng bậc thang.

Cung đường chạy uốn lượn theo bờ ruộng bậc thang thoai thoải, đưa các vận động viên băng qua đồi Khuyên Bạc, Nấm Linh Chi. Từng bước chạy nhịp nhàng làm tung bay những nếp váy xòe thêu hoa văn tinh xảo, dập dờn như cánh bướm trên nền lúa chín. Sự kiện không chỉ tạo nên sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe đầy hứng khởi cho phụ nữ vùng cao mà còn đem lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho hàng nghìn du khách đứng cổ vũ dọc hai bên sườn đồi.

Không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt với màn đại đồng diễn khèn Mông của 500 nghệ nhân và đồng bào địa phương. Tiếng khèn bè trầm bổng vang vọng khắp thung lũng, dẫn lối người xem bước vào không gian sinh hoạt văn hóa nguyên bản của người Mông - cộng đồng chiếm tới 99,4% dân số tại xã Lao Chải.

Những tiết mục rộn ràng tại Lễ hội Sắc chàm Lao Chải 2026.

Kéo dài từ ngày 7 đến 17/10, Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải” năm 2026 mở ra chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị. Du khách không chỉ ngắm cảnh mùa vàng mà còn được trực tiếp hòa mình vào đời sống bản địa: xem tước sợi, xe lanh, dệt vải trên khung cửi gỗ, vẽ hoa văn sáp ong hay thử tài nhuộm chàm cùng các nghệ nhân lành nghề.

Bên cạnh đó, các cuộc thi “Duyên dáng sắc chàm”, “Rung chuông vàng - Em hiểu quê hương em”, cùng không gian ẩm thực với thắng cố, mèn mén, gà đen bản địa và các gian trưng bày thổ cẩm đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Trải nghiệm quy trình vẽ hoa văn sáp ong và tước sợi lanh truyền thống tại lễ hội.

Thành công từ chuỗi sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định hướng đi triển vọng của địa phương trong việc gắn kết bảo tồn di sản với phát triển du lịch. Chia sẻ về ý nghĩa của ngày hội, ông Hảng Đình Thu - Chủ tịch UBND xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai - cho biết: “Chúng tôi mong mỗi người khi đến đây không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, mà còn mang theo một câu chuyện về văn hóa, về con người và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Lễ hội không chỉ tạo sức hút trong những ngày diễn ra sự kiện mà từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa - du lịch có sức sống lâu dài.”

Năm 2025, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai đón gần 18.000 lượt khách (doanh thu gần 3,2 tỷ đồng). Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 40.000 lượt khách với tổng doanh thu 45 tỷ đồng.