Đội châu Phi hưởng lợi giống tuyển Việt Nam: Senegal bị xử thua, Morocco vô địch

(VTC News) -

Sau 2 tháng kể từ trận chung kết giải bóng đá Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) quyết định đảo ngược kết quả. Đội thắng là Senegal bị xử thua 0-3. CAF tước danh hiệu vô địch của Senegal và trao lại cho đội thua là Morocco.

Lý do khiến đội tuyển Senegal bị xử thua là hành động rời sân phản đối quyết định của trọng tài ở trận chung kết. Khi đó, trọng tài Jean-Jacques Ndala cho Morocco được hưởng quả phạt đền trong thời gian đá bù của hiệp 2. Ông cho rằng Malick Diouf của Senegal phạm lỗi với Brahim Diaz trong vòng cấm.

Đội tuyển Senegal bị tước chức vô địch châu Phi. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên Pape Thiaw (Senegal) yêu cầu các cầu thủ rời sân, đi thẳng vào phòng nghỉ. Sau đó, Sadio Mane động viên các đồng đội quay trở lại thi đấu. Trận đấu càng trở nên thú vị khi cú đá phạt đền kiểu Panenka của tiền đạo Morocco Brahim Diaz bị thủ môn Edouard Mendy cản phá.

Trận chung kết kéo dài sang hiệp phụ. Sau khi bỏ thi đấu rồi trở lại, thoát bàn thua từ chấm phạt đền ở phút cuối, đội tuyển Senegal giành chiến thắng nhờ bàn thắng quyết định của Pape Gueye. Điều này khiến ngôi sao của Real Madrid là Brahim Diaz - người đá hỏng phạt đền - hứng chịu nhiều chỉ trích.

Trong khi đó, huấn luyện viên Morocco là Walid Regragui chỉ trích đối thủ tạo ra hình ảnh “đáng xấu hổ” cho bóng đá châu Phi. Ông nói về HLV Thiaw của Senegal: “Một HLV yêu cầu các cầu thủ rời sân ư? Hành động của Pape không làm rạng danh châu Phi. Thiaw đã không hành xử đúng đẳng cấp. Ông ấy là một nhà vô địch, nên có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, nhưng chúng ta đã làm gián đoạn trận đấu trước con mắt của toàn thế giới trong 10 phút".

Huấn luyện viên Thiaw cho biết ông hối tiếc vì đã đưa các cầu thủ rời sân. Nhà cầm quân này gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và ban tổ chức. Tuy nhiên, sau 2 tháng, hành động bỏ thi đấu khiến đội tuyển Senegal phải trả giá.

“Tôi không muốn nhắc lại toàn bộ các tình huống. Tôi xin lỗi, vì bóng đá. Sau khi suy nghĩ lại, tôi đã yêu cầu họ quay trở lại sân — trong khoảnh khắc nóng nảy, bạn có thể phản ứng như vậy. Chúng tôi chấp nhận sai sót của trọng tài. Chúng tôi không nên làm như vậy, nhưng mọi chuyện đã xảy ra và giờ chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới bóng đá", HLV trưởng của Senegal cho biết.

Đội tuyển Morocco sau đó khiếu nại với Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), cuối cùng thắng kiện và giành được chức vô địch.

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, bóng đá thế giới có 2 đội tuyển bị xử thua sau khi trận đấu kết thúc nhiều tháng. Hôm qua (17/3), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua đội tuyển Malaysia 2 trận. Một trong số đó là trận thắng 4-0 của họ trước đội tuyển Việt Nam diễn ra từ tháng 6/2025.

Quyết định của AFC đồng nghĩa đội tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm. Đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 3 điểm. Từ vị trí bất lợi, khó vượt qua vòng loại, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng và chắc chắn giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.