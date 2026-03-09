Sắp bị xử thua tuyển Việt Nam, giám đốc đội Malaysia chê án phạt 'quá nặng'

(VTC News) -

"Chúng tôi thất vọng với quyết định cuối cùng của Tòa án thể thao quốc tế (CAS) mặc dù hình phạt được giảm nhẹ. Dựa trên các lập luận được đưa ra, chúng tôi tin rằng có cơ sở vững chắc cho một quyết định khác, và các cầu thủ đã thể hiện mức độ chuyên nghiệp và liêm chính cao trong suốt toàn bộ quá trình này", giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia - ông Rob Friend cho biết.

Sau quá trình kháng cáo dài, 7 cầu thủ vướng bê bối nhập tịch gồm: Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal dan Gabriel Palmero vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng.

Bảy cầu thủ Malaysia nhập tịch vướng án phạt nặng.

Ông Rob Friend nói thêm: "Án phạt không tương xứng khi so sánh với một số trường hợp tương tự, những người khác không áp đặt án treo giò toàn diện khỏi các hoạt động bóng đá. Đây là giai đoạn rất khó khăn đối với các câu lạc bộ, những người vẫn tiếp tục hỗ trợ cầu thủ hết mình mặc dù không liên quan đến các vấn đề trong vụ việc này.

Trách nhiệm của chúng tôi bây giờ là tiếp tục đứng vững phía sau các cầu thủ, tập trung vào trận đấu sắp tới với Việt Nam, và đảm bảo rằng bóng đá Malaysia sẽ mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn sau kinh nghiệm này".

Trước đó, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác định FAM giả mạo hồ sơ trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Cả 7 cầu thủ nêu trên không được công nhận là cầu thủ Malaysia hợp lệ bất kể quá trình nhập quốc tịch của họ có hợp pháp hay không. LĐBĐ Malaysia cố gắng kháng cáo bằng việc đổ trách nhiệm cho nhân viên hành chính và môi giới cầu thủ, phủ nhận cố ý thực hiện hành vi làm giả giấy tờ.

Dù vậy, điều này không làm thay đổi nhận định của FIFA về tư cách hợp lệ của cầu thủ. Đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ không hợp lệ trong 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo quy chế của AFC, đội bóng này phải bị xử thua 0-3 ở cả 2 trận đấu này, đồng nghĩa với việc bị trừ 6 điểm và mất ngôi đầu bảng về tay đội tuyển Việt Nam.