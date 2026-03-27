Doanh nghiệp lắp ống thông gió khiến người dân Bắc Ninh 'đinh tai nhức óc'

Video: Người dân bức xúc vì tiếng ồn của Công ty TNHH Soosan Vina Motor

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống xung quanh cụm công nghiệp Hạp Lĩnh (phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe.

Theo phản ánh, từ đầu năm 2026, Công ty TNHH Soosan Vina Motor (cụm công nghiệp Hạp Lĩnh) lắp đặt thêm hệ thống thông gió phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, khi đi vào vận hành, hệ thống này phát ra tiếng ồn lớn, kéo dài liên tục từ sáng đến chiều, nhiều thời điểm gây cảm giác “đinh tai nhức óc”.

Hệ thống thông gió của Công ty TNHH Soosan Vina Motor, cụm công nghiệp Hạp Lĩnh. (Ảnh chụp ngày 19/3/2026)

Chị Vương Thị Thơ (người dân sống gần khu vực) cho biết, tình trạng này diễn ra khoảng 3-4 tháng nay. “Có ngày công ty hoạt động từ 8h đến 17h, tiếng ồn rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tôi bán nước gần đây nên bị tác động rõ nhất, nhiều lúc cảm thấy ù tai, mệt mỏi”, chị Thơ nói.

Cùng chung bức xúc, anh Nguyễn Văn Hiến cho biết, từ khi doanh nghiệp lắp thêm hệ thống hút gió, tiếng ồn xuất hiện liên tục suốt cả ngày.

“Tiếng kêu kéo dài từ sáng đến tối, rất khó chịu, muốn nghỉ ngơi cũng không được. Chỉ khi công ty dừng hoạt động mới hết tiếng ồn”, anh Hiến phản ánh.

Người dân xung quanh nhà máy bức xúc vì tiếng ồn lớn ở hệ thống quạt thông gió của công ty ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc.

Theo người dân, họ đã nhiều lần kiến nghị tới doanh nghiệp, song tình trạng này vẫn tái diễn. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, buộc doanh nghiệp có giải pháp xử lý triệt để, đảm bảo môi trường sống.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Cương Nghị, Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế tại khu vực sản xuất của công ty.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có phát sinh tiếng ồn từ hệ thống thông gió, hút khí mới lắp đặt, ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận. UBND phường đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng vận hành hệ thống, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình sản xuất để đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.

"Doanh nghiệp phải nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về tiếng ồn trong sản xuất công nghiệp, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nếu tái diễn vi phạm, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định”, ông Nghị nhấn mạnh.

Công ty TNHH Soosan Vina Motor tháo dỡ hệ thống quạt thông gió ngày 23/3 do tiếng ồn vẫn lớn.

Ông Lee Kab Ki, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Soosan Vina Motor, cho biết công ty hoạt động tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh khoảng 20 năm, chuyên sản xuất sơ mi rơ moóc và xe chuyên dụng. Việc lắp đặt hệ thống thông gió nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, hệ thống này phát sinh tiếng ồn vượt mức cho phép, ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh.

“Sau khi ghi nhận phản ánh, chúng tôi đã tạm dừng để cải tiến. Tuy nhiên, tiếng ồn vẫn chưa được khắc phục triệt để nên công ty quyết định tháo dỡ hệ thống từ ngày 23/3”, ông Lee Kab Ki thông tin.