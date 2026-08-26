TP.HCM khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

(VTC News) -

Sáng 25/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP HCM tổ chức hội thảo “HFIC & Quỹ BLTD - Cánh cửa vốn cho Startup, Doanh nghiệp vừa và nhỏ”, nhằm phổ biến các cơ chế hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Nội dung tập trung vào chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 09/2023/NQ-HĐND và cơ chế bảo lãnh tín dụng, qua đó giúp doanh nghiệp hiểu rõ điều kiện, quy trình và cách tiếp cận nguồn vốn.

Hỗ trợ lãi suất cho khoản vay đến 200 tỷ đồng

Theo ông Nguyễn Hà Lam, Phó phòng Kế hoạch - Nghiên cứu phát triển Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC), mỗi dự án có thể được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa 200 tỷ đồng, trong thời gian tối đa 7 năm. Mức hỗ trợ là 50% hoặc 100% lãi suất, tùy lĩnh vực và đối tượng của dự án.

Ông Nguyễn Hà Lam, Phó phòng Kế hoạch - Nghiên cứu phát triển HFIC, phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, việc là startup hay doanh nghiệp nhỏ và vừa không đồng nghĩa với việc đương nhiên được hưởng chính sách. Dự án phải thuộc các lĩnh vực được quy định tại các phụ lục của Nghị quyết 09, đồng thời đáp ứng yêu cầu về hiệu quả đầu tư, khả năng trả nợ và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Một điều kiện doanh nghiệp cần lưu ý là dự án chưa được ký hợp đồng với nhà thầu, nhà cung cấp đối với các hạng mục đề xuất hỗ trợ. Do đó, doanh nghiệp cần xác định nhu cầu vốn và chuẩn bị hồ sơ trước khi triển khai dự án.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, HFIC sẽ thẩm định hiệu quả dự án và khả năng trả nợ. Nếu đáp ứng các điều kiện, HFIC có thể cho vay trực tiếp. Với những dự án có nhu cầu vốn lớn, đơn vị sẽ làm đầu mối cho vay hợp vốn tại các ngân hàng thương mại.

Với startup, doanh nghiệp gặp khó khăn về tài sản bảo đảm, cơ chế bảo lãnh tín dụng có thể hỗ trợ bảo lãnh khoản vay theo quy định.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các điều kiện về vốn chủ sở hữu và nghĩa vụ tài chính. Trong đó ông Lam lưu ý doanh nghiệp cần có vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 15-20% giá trị dự án và không có nợ thuế quá hạn.

Doanh nghiệp cũng cần tính toán khả năng trả nợ ngay từ khi lập dự án. Nợ gốc được trả theo các kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Phần khoản vay vượt mức 200 tỷ đồng hoặc thời gian vượt 7 năm không thuộc phạm vi hỗ trợ lãi suất, doanh nghiệp phải tự thu xếp.

Khoảng cách giữa vốn và doanh nghiệp

Theo ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP HCM, vốn vẫn là một trong những điểm nghẽn lớn đối với startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP HCM, chỉ ra điểm nghẽn giữa vốn và doanh nghiệp.

Phần lớn doanh nghiệp vẫn phải dựa vào tài sản thế chấp để tiếp cận tín dụng, trong khi tài sản của startup thường nằm ở công nghệ, tài sản trí tuệ và đội ngũ. Đây là những yếu tố khó được định giá theo cách tiếp cận tín dụng truyền thống.

Trong khi đó, thành phố đã có nhiều cơ chế hỗ trợ vốn nhưng doanh nghiệp vẫn gặp khó trong việc xác định chương trình phù hợp, điều kiện tham gia và chuẩn bị hồ sơ.

Theo ông Hiếu, đây là khoảng cách cần được thu hẹp để các chính sách hỗ trợ vốn thực sự đến được với doanh nghiệp. Việc cung cấp thông tin trực tiếp cũng giúp doanh nghiệp hiểu rõ mình thuộc nhóm đối tượng nào, đáp ứng điều kiện gì và cần chuẩn bị hồ sơ ra sao.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Sở KH&CN TP HCM xác định khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ cần tập trung, hướng tới kết nối các nguồn vốn và công cụ hỗ trợ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, từ khởi nghiệp, phát triển sản phẩm đến mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho công nghệ và đổi mới sản phẩm ngày càng tăng, các cơ chế hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng được xem là những kênh bổ trợ để startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm áp lực vốn, qua đó có thêm điều kiện đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng quy mô.