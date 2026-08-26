Chuyển đổi số khu vực công cần chuyển từ số hóa sang quản trị bằng dữ liệu

(VTC News) -

Quan điểm được các chuyên gia đưa ra tại Hội thảo Chuyển đổi số trong khu vực công: Kiến tạo hạ tầng bền vững và bảo đảm an ninh dữ liệu hướng đến mục tiêu tăng trưởng quốc gia, diễn ra ngày 24/8 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Hồng Hiển, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Vụ trưởng Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Hồng Hiển, Ủy viên Hội đồng Khoa học, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho rằng trong mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, khu vực công “không thể đứng ngoài, càng không thể đi sau”.

“Chuyển đổi số trong khu vực công không đơn thuần là số hóa các quy trình sẵn có, mà thực chất là đổi mới phương thức quản trị quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp”, ông Hiển nói.

Theo Vụ trưởng, dữ liệu là trung tâm nhưng cũng là “nút thắt” của tiến trình này. Dữ liệu tại nhiều nơi còn phân tán, thiếu liên thông, chất lượng chưa đồng đều. Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền hai cấp cũng làm phát sinh khối lượng lớn hồ sơ, tài liệu cần số hóa, làm sạch, chuẩn hóa, cập nhật theo mã đơn vị hành chính mới, trong khi phải bảo đảm dịch vụ cho người dân không bị gián đoạn.

Từ góc độ an ninh mạng, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho rằng khi dữ liệu trở thành tài sản và nguồn lực chiến lược, yêu cầu đặt ra là phải quản trị, khai thác và bảo vệ được dữ liệu.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Theo ông, dữ liệu khu vực công ngày càng được kết nối và chia sẻ ở quy mô lớn, giúp nâng hiệu quả quản lý, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ ra quyết định. Tuy nhiên, dữ liệu càng được kết nối, yêu cầu về an ninh, an toàn và duy trì hoạt động càng cao.

“An ninh mạng phải được đặt ngay từ đầu trong quá trình xây dựng hạ tầng, tổ chức dữ liệu và thiết kế các hệ thống số”, ông Hiền nói. Các cơ quan cũng cần xây dựng năng lực phát hiện, ứng phó và phục hồi để duy trì hoạt động thiết yếu khi sự cố xảy ra.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng thảo luận về xây dựng hạ tầng lưu trữ trước tốc độ gia tăng dữ liệu và nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); nguy cơ đối với hạ tầng dữ liệu trọng yếu; kiến trúc sao lưu, phục hồi và chống gián đoạn hệ thống.

Một nội dung khác thu hút sự quan tâm là xử lý dữ liệu sau sáp nhập trong khu vực công. Theo các chuyên gia, hợp nhất hệ thống không chỉ là chuyển dữ liệu giữa các nền tảng mà còn phải rà soát tiêu chuẩn, phân quyền truy cập, xử lý dữ liệu trùng lặp, bảo đảm tính toàn vẹn và xác định trách nhiệm quản trị.

Hội thảo do Vụ Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thuộc Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Synology Việt Nam và IEC Consulting phối hợp tổ chức, dưới sự đồng bảo trợ chuyên môn của Hội đồng Khoa học, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.