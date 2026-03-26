Doanh nghiệp Ấn Độ kỳ vọng vào tiềm năng sản xuất vaccine giá rẻ ở Việt Nam

Tại Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Việt Nam-Ấn Độ ngày 25/3, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất vaccine giá rẻ của khu vực nếu tận dụng tốt lợi thế và tăng cường hợp tác với Ấn Độ – quốc gia được mệnh danh là "hiệu thuốc của thế giới".

Ông Dhiman Das, Quản lý khu vực, công ty Zydus Life Science nhận định Việt Nam có tiềm năng về sản xuất vaccine giá rẻ, nhưng để phát triển ngành vaccine cần đặc biệt chú trọng đến hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông nhấn mạnh: "Việt Nam hoàn toàn có thể thích ứng, nhưng ở cấp độ chính phủ cần thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ khu vực tư nhân. Một khi muốn xây dựng các cơ sở vaccine, bạn cần hạ tầng tốt và đội ngũ kỹ thuật trình đạo cao thông qua đào tạo và cải thiện năng lực".

Đồng thời, ông khẳng định vai trò của Ấn Độ trong việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ: "Nếu Việt Nam hợp tác với Ấn Độ, chắc chắn Việt Nam sẽ có được sự chuyển giao công nghệ và chuyển giao kiến thức tốt hơn. Các năng lực này có thể được xây dựng tại Việt Nam và Ấn Độ sẽ là một đối tác rất tốt cho việc đó".

Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (VPHA) bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác sản xuất và phân phối vaccine nhằm giảm chi phí điều trị và nâng cao khả năng tiếp cận cho người dân.

Ông đề xuất: "Chúng tôi có hai hướng: một là mong muốn được Ấn Độ đầu tư hợp tác phát triển về vaccine sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu; thứ hai nữa, chúng tôi mong muốn được tham gia vào các công đoạn sau đó là phân phối sản phẩm của bạn để tiếp cận nguồn bệnh, đáp ứng nhu cầu kịp thời để chữa bệnh cho người dân".

Nhu cầu đào tạo nhân lực cũng được nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn được kết nối để gửi các chuyên gia, bác sĩ, kỹ sư đi đào tạo về nâng cao trình độ sở hữu thiết bị và phát huy công năng phục vụ người bệnh hiệu quả".

Các doanh nghiệp Ấn Độ cũng được khuyến nghị cần thay đổi tư duy để thành công tại Việt Nam. Ông Arun Ahuja từ công ty Dr. Reddy's cho rằng chiến lược kinh doanh cần chuyển từ ngắn hạn sang đầu tư dài hạn, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nội địa của Việt Nam. Ông nhận định: "Tôi nghĩ các công ty Ấn Độ nên học cách đổi mới vì các chính sách của Chính phủ đang thay đổi, hướng tới ưu tiên sản xuất nội địa. Nếu các công ty chỉ tiếp tục tập trung vào Nhóm 2 và Nhóm 5 (thuốc generic), đó không phải là chiến lược dài hạn".

Hợp tác y tế giữa hai nước đang có nền tảng thuận lợi khi thương mại song phương đạt 16,46 tỷ USD năm 2025, trong đó Ấn Độ là nhà cung cấp dược phẩm lớn thứ 4 cho Việt Nam. Với thế mạnh cung cấp 60% vaccine toàn cầu và vị trí thứ 3 thế giới về sản xuất dược phẩm theo khối lượng, Ấn Độ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng y tế tại Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội (INCHAM) Navendu Kumar cho rằng hợp tác cần tập trung vào ba trụ cột chính: thương mại gắn với công nghệ, phát triển nguồn nguyên liệu dược phẩm và thúc đẩy sản xuất vaccine, sinh phẩm. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ về quản lý sản phẩm y tế được xem là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất chung.

Đại sứ Ấn Độ Tshering Wangchuk Sherpa nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của hợp tác dược phẩm, cho biết đây là lĩnh vực "chạm đến mọi người... tác động đến những người dân bình thường". Ông đồng thời khẳng định Ấn Độ cam kết cung cấp thuốc chất lượng với giá hợp lý, phù hợp với vai trò "Nhà thuốc của thế giới". Đại sứ kêu gọi doanh nghiệp chuyển sang mô hình "Make in Viet Nam" thay vì chỉ dừng ở thương mại, đồng thời nhấn mạnh rằng thành công không chỉ đo bằng doanh thu mà còn bằng tác động tới sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu "làm cho Ấn Độ tự hào và làm cho Việt Nam tự hào".