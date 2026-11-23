(VTC News) -

Nằm giữa những dãy núi cao của tỉnh Sơn La, Tà Xùa không chỉ được biết đến với biển mây bồng bềnh, những cung đường uốn lượn hay bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào H’Mông.

Đây còn là địa bàn vùng cao đặc biệt khó khăn, nơi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đòi hỏi sự kiên trì, gần dân và những cách làm phù hợp với thực tiễn.

Biển mây bồng bềnh giữa núi rừng Tà Xùa (Sơn La), nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, với nhiều bản làng còn gặp khó khăn về giao thông và điều kiện sinh hoạt.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, xã Tà Xùa hiện có 1.913 hộ với 11.751 nhân khẩu, sinh sống tại 11 bản, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 99,6%.

Địa hình bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao, khe sâu, hệ thống giao thông chưa đồng bộ khiến việc đi lại, tiếp cận các dịch vụ và thông tin của người dân gặp không ít trở ngại. Đặc biệt, vào mùa đông, sương mù dày đặc, rét đậm, rét hại thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất.

Trong điều kiện đó, việc đưa kiến thức pháp luật đến với người dân không chỉ dừng lại ở những buổi tuyên truyền mà cần gắn với sinh hoạt cộng đồng, giải quyết những nhu cầu thiết thực của đồng bào.

Công an xã Tà Xùa (Sơn La) hướng dẫn người dân kỹ năng điều khiển xe máy an toàn, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Sa Ngọc Tuấn- Trưởng Công an xã Tà Xùa cho biết: Sau khi sáp nhập các xã Háng Đồng, Làng Chếu và Tà Xùa từ ngày 1/7/2025, địa bàn xã Tà Xùa mới được mở rộng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

“Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Đây là một trong những khó khăn cần được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Công an xã Tà Xùa đã lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các bản”, Thượng tá Tuấn cho biết.

Lực lượng công an đã cử từ 2 đến 3 lượt chỉ huy, cán bộ trực tiếp tham dự các hoạt động được tổ chức tại 11/11 bản trên địa bàn.

Tại đây, bên cạnh những hoạt động giao lưu, gắn kết cộng đồng, cán bộ công an trực tiếp tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến an ninh trật tự, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tích hợp thông tin an sinh xã hội.

Đây là những nội dung thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai ngày càng sâu rộng, giúp người dân từng bước tiếp cận các tiện ích số phục vụ đời sống.

Trưởng công an xã Tà Xùa cho biết thêm việc hướng dẫn sử dụng VNeID ngay tại cơ sở có ý nghĩa đối với người dân vùng cao, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ và khả năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Không chỉ phổ biến kiến thức, lực lượng công an còn tổ chức phát phiếu tố giác, phát giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao trách nhiệm của người dân trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với đó, nội dung tuyên truyền về kỹ năng lái xe mô tô an toàn cũng được chú trọng.

“Đối với một xã vùng cao có nhiều tuyến đường quanh co, độ dốc lớn, thường xuyên xuất hiện sương mù, việc trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn có ý nghĩa thiết thực, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân”, Thượng tá Tuấn nhấn mạnh.

Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với các hoạt động cộng đồng cũng tạo điều kiện để cán bộ công an gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận và giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.