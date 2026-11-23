(VTC News) -

Sáng 23/11, UBND TP Huế công bố Đề án Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TP Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

UBND TP Huế cho rằng, địa phương sở hữu những lợi thế khác biệt mà rất ít địa phương trong cả nước có được, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Tuy nhiên, dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công nghiệp văn hóa của thành phố vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào GRDP còn khiêm tốn; giá trị gia tăng tạo ra từ các sản phẩm văn hóa chưa cao.

Ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành công nghiệp văn hoá đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030

UBND TP Huế định hướng, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời, là giải pháp quan trọng để xây dựng thành phố Huế xứng tầm là đô thị trực thuộc Trung ương theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Phát triển công nghiệp văn hóa phải lấy văn hóa và con người Huế làm nền tảng, di sản văn hóa làm nguồn lực đặc thù, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực đột phá, doanh nghiệp và cộng đồng làm chủ thể sáng tạo, thị trường làm thước đo hiệu quả, hướng đến hình thành các sản phẩm và dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

TP Huế đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trở thành khu vực kinh tế quan trọng, tiến tới trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chuyển hóa giá trị di sản, văn hóa và sức sáng tạo của con người Huế thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm.

Đưa Huế trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, đô thị di sản, văn hóa và sáng tạo tiêu biểu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Phấn đấu đến năm 2045 công nghiệp văn hóa đóng góp trên 20% GRDP.

Trong khuôn khổ công bố đề án, UBND TP Huế cũng ký thoả thuận hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Theo ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế: “TP Huế định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm là du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo áo dài - ẩm thực - phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh hiện nay của thành phố. Mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của 6 nhóm ngành đạt khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP thành phố vào năm 2030…”

Định vị thương hiệu ‘Thành phố lễ hội ASEAN’

Sáng cùng ngày, UBND TP Huế cũng công bố Đề án Tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế đến năm 2030.

Mục tiêu của đề án là khẳng định vững chắc thương hiệu “Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam” và hướng đến định vị thương hiệu “Thành phố lễ hội ASEAN”. Hoàn thiện hệ thống sự kiện, lễ hội, giải đấu thể thao đồng bộ, có trọng tâm, quy mô quốc gia và quốc tế, được tổ chức định kỳ, thường niên.

Tạo động lực đột phá cho công nghiệp văn hóa và dịch vụ du lịch; nâng tầm vị thế đô thị di sản, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân và gia tăng doanh thu dịch vụ trên địa bàn.

TP Huế cũng đặt mục tiêu khẳng định vững chắc thương hiệu “Huế - Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam” và hướng đến định vị thương hiệu “Thành phố lễ hội ASEAN”

Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng tối thiểu 4 sự kiện văn hóa định kỳ theo mô hình IP mang tầm khu vực, có tính lan tỏa quốc tế. Tổ chức mới từ 3 - 4 sự kiện/giải đấu cấp quốc gia, quốc tế (định kỳ hàng năm hoặc 2 năm/lần). Tiếp tục nâng tầm quy mô, chất lượng các lễ hội truyền thống hiện có.

Các sự kiện đóng góp tăng tối thiểu 30% lượng khách du lịch đến Huế (trong đó khách quốc tế chiếm 20 - 25%); doanh thu dịch vụ du lịch trong thời gian tổ chức sự kiện tăng bình quân 15 - 20%/năm. Tạo ra khoảng 1.000 việc làm mới (thường xuyên và thời vụ) mỗi năm.

Tỷ lệ huy động ngoài ngân sách cho các sự kiện trọng điểm đạt trên 50%; tiến tới tự chủ tài chính 100% đối với các sự kiện có tính thương mại cao. 100% sự kiện lớn được số hóa trong khâu quản lý và có chiến lược truyền thông đa nền tảng. Tối thiểu 50% sự kiện lớn có hợp tác bản quyền phát sóng hoặc phân phối trên các nền tảng số quốc tế.