(VTC News) -

Xác định Nhân dân là chủ thể quan trọng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã Tiền Phong (Phú Thọ) luôn chú trọng công tác dân vận, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm địa bàn có 8 xóm, đồng bào nhiều dân tộc cùng sinh sống.

Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, hội nghị và những lần gặp gỡ trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; tích cực phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, Công an xã Tiền Phong quan tâm phát huy vai trò của 14 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trưởng xóm và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, hòa giải mâu thuẫn tại cơ sở, góp phần củng cố tình đoàn kết giữa các gia đình, dòng họ và các dân tộc trên địa bàn.

Công an xã Tiền Phong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Không chỉ trong các dịp lễ hội, mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân còn được vun đắp từ những việc làm cụ thể hằng ngày. Công an xã Tiền Phong chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tham mưu giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, không để phát sinh thành vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Công an xã Tiền Phong tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Với phương châm gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân, Công an xã Tiền Phong xác định niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân là nền tảng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó, việc này góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc và thúc đẩy quê hương ngày càng phát triển.