Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn Không quân 917, Sư đoàn Không quân 370 - cho biết tại lễ khai mạc triển lãm, đội hình trực thăng sẽ bay biểu diễn phối hợp với UAV.

“Khác với những lần bay chào mừng trước, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận nhiệm vụ bay phối hợp với UAV. Việc này đòi hỏi sự hiệp đồng giữa các đơn vị phải chuyên sâu hơn. Chúng tôi đã tập luyện rất kỹ các phương án, phối hợp chặt chẽ với lực lượng điều khiển UAV về thời gian, độ cao và đường bay để đảm bảo an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Đại tá Toán chia sẻ.