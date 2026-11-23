Video: Trực thăng kéo cờ, cùng UAV diễn tập bay chào mừng triển lãm quốc phòng
Hà Nội phê duyệt hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài hơn 35km
Tuyến đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35,04km, đi qua các phường, xã Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.
AI vẽ sai Ngọ Môn, cầu Trường Tiền: Huế ra văn bản chấn chỉnh
Sở VHTT&DL TP Huế có văn bản đề nghị tăng cường kiểm soát hình ảnh AI trong các sản phẩm tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá sự kiện văn hóa, xã hội.
Thủ tướng: Kịch bản tăng trưởng năm 2027 sẽ được điều chỉnh từng tháng
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Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt, đường sắt đô thị ngày Văn hóa Việt Nam
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Ô tô lật nghiêng giữa phố cổ Hà Nội sau va chạm với taxi, 1 hành khách bị thương
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Điều gì làm nên dấu ấn của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI?
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