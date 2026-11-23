Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 587/TB-VPCP ngày 20/11/2026 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL.

Hệ thống pháp luật còn nhiều tầng nấc, trùng lặp

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, quá trình tổng rà soát đã xác định hơn 43.700 VBQPPL thuộc phạm vi rà soát và đề xuất phương án xử lý gần 9.800 văn bản. Nhờ chủ động xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, các bộ, ngành, địa phương đã góp phần giảm gần 2.100 VBQPPL so với báo cáo sơ bộ tháng 8/2026.

Ghi nhận nỗ lực này, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng chỉ rõ cấu trúc hệ thống pháp luật hiện hành vẫn có số lượng văn bản rất lớn, nhiều tầng nấc; một luật có quá nhiều văn bản hướng dẫn; còn tình trạng chồng chéo thẩm quyền sau sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp. Bên cạnh đó, việc rà soát cục bộ theo từng ngành khiến cơ quan chức năng khó nhận diện các điểm nghẽn liên ngành, trong khi dữ liệu pháp luật chưa đầy đủ, gây khó khăn khi tra cứu.

Về khâu tổ chức, một số đơn vị còn thống kê số liệu thiếu thống nhất; lấy ý kiến góp ý mang tính hình thức; chuẩn bị nguồn lực kinh phí, công nghệ chưa kịp thời và chưa chú trọng đề xuất hợp nhất văn bản.

Lượng hóa điểm nghẽn, bãi bỏ ngay văn bản hết hiệu lực

Để hoàn thiện Báo cáo trình Ban Chỉ đạo tổng rà soát trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đối chiếu, thống nhất số liệu theo hai trọng tâm:

Lượng hóa kết quả rà soát: Làm rõ số lượng văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống pháp lý; số văn bản cần sửa đổi, thay thế, bãi bỏ kèm mức độ tinh gọn dự kiến. Nhận diện cụ thể các điểm nghẽn liên ngành; thống kê thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ cần cắt giảm nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phân loại toàn diện văn bản còn hiệu lực: Thống kê chi tiết theo từng cấp ban hành từ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ trưởng đến HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã để làm rõ sự cồng kềnh, phân tán của hệ thống.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách:

Thứ nhất, đề xuất bãi bỏ ngay trong năm 2026 đối với hơn 11.000 VBQPPL không còn phù hợp về thẩm quyền và không còn hiệu lực đã thống nhất phương án xử lý.

Thứ hai, xác định cụ thể danh mục văn bản cần bãi bỏ, hợp nhất để đưa vào điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2027 và các năm tiếp theo, gắn với Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tinh gọn văn bản thuộc thẩm quyền trong năm 2026 và 2027; ưu tiên xử lý sớm các điểm nghẽn cản trở đầu tư, kinh doanh bằng các cơ chế, biện pháp đặc thù.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu và ứng dụng AI

Sau khi Báo cáo hoàn thiện, người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai, khẩn trương ban hành Kế hoạch xử lý kết quả tổng rà soát bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”. Công tác rà soát phải được thực hiện thường xuyên, chuyển từ thụ động tiếp nhận kiến nghị sang chủ động phát hiện, tháo gỡ vướng mắc theo chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc từng sản phẩm, dịch vụ.

Về lâu dài, Bộ Tư pháp nghiên cứu hướng dẫn Luật VBQPPL theo hướng thể chế hóa nguyên tắc “một luật, một nghị định quy định chi tiết, trừ trường hợp đặc biệt” trong Chương trình lập quy của Chính phủ (thực hiện từ năm 2027); tăng cường tham vấn doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia.

Đồng thời, đẩy mạnh số hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm quy định chồng chéo ngay từ khâu soạn thảo. Việc chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” phải hoàn thành trong Quý I năm 2027, đi kèm nâng cấp hệ thống tiếp nhận, công khai tiến độ xử lý phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giám sát, phản biện; đồng thời kêu gọi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng cộng đồng doanh nghiệp chủ động phản ánh các quy định bất hợp lý làm tăng chi phí tuân thủ để kịp thời tháo gỡ.