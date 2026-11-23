(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng.

Tuyến đường đi qua địa phận các phường, xã: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Chiều dài tuyến khoảng 35,04km.

Điểm đầu tuyến tại nút giao với cầu Hồng Hà, thuộc địa phận xã Mê Linh. Điểm cuối tuyến tại vị trí tuyến hết địa phận TP Hà Nội, thuộc địa phận xã Bát Tràng. Đây là đường trục chính đô thị (bao gồm phần đường chính 6 làn xe cơ giới, phần đường gom 4 làn xe).

Đối với các đoạn tuyến đi sát đê Tả Hồng có quy mô mặt cắt ngang điển hình 54m (bao gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 làn xe đường gom phía sông). Đối với đoạn tuyến đi xa đê Tả Hồng có quy mô mặt cắt ngang điển hình 73,5m (bao gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 4 làn xe trên 2 đường gom).

Tại đoạn tuyến cầu vượt qua sông Đuống có quy mô mặt cắt ngang cầu điển hình 56m.

Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài khoảng 35,04km, đi qua 8 phường, xã.

Đoạn tuyến từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên, tuyến được thu hẹp mặt cắt với bề rộng mặt cắt ngang điển hình 49,5m để không ảnh hưởng đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng (Đền Rừng, Đền Mẫu Thoải Phúc Xá...)

Đoạn đi qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế bán hầm có bề rộng mặt cắt ngang điển hình 55,5m.

Đoạn đi trùng đê Bát Tràng có quy mô mặt cắt ngang điển hình 44,5m.

Các nút giao thông chính gồm 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Giải pháp thiết kế và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Các nút giao với những tuyến đường ngang còn lại là nút giao bằng, được xác định sơ bộ trên cơ sở mạng lưới đường theo quy hoạch được duyệt.

UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỉ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng theo quyết định phê duyệt của UBND TP; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu phương án chỉ giới đường đỏ các nút giao chính dọc tuyến đường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn các đơn vị liên quan kiểm soát, bảo đảm các yêu cầu về an toàn phòng, chống lũ, an toàn đê điều theo quy định. Trong trường hợp cần thiết thì báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các nội dung có liên quan (nếu có).

UBND các phường, xã: Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng tổ chức quản lý quy hoạch, kiến trúc; thực hiện cấp phép xây dựng (nếu thuộc thẩm quyền) đối với các công trình dọc tuyến theo phương án, vị trí công trình theo tuyến, tỉ lệ 1/500 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng được phê duyệt.

Cùng với đó, các xã, phường được giao kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; rà soát, cập nhật phương án tuyến được duyệt kèm theo quyết định này vào các đồ án quy hoạch trên địa bàn theo quy định.