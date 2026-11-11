Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn tái hợp sau bom tấn 'Mưa đỏ'

(VTC News) -

Bộ phim Lái chị vào tim em thuộc thể loại hài - tình cảm lãng mạn, đánh dấu lần hợp tác trở lại của Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn sau Mưa đỏ. Dự án còn có sự tham gia của Lamoon, diễn viên từng đóng vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối.

Steven Nguyễn - Đỗ Nhật Hoàng tái hợp trong phim hài - lãng mạn mới.

Trong Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn gây chú ý với những vai diễn đặt trong bối cảnh chiến tranh. Sau thành công của bộ phim có doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, cả hai tiếp tục được khán giả quan tâm khi trở lại màn ảnh rộng trong một dự án có thể loại hoàn toàn khác.

Steven Nguyễn tham gia một số dự án điện ảnh sau Mưa đỏ, trong đó có Trại buôn người, Chị chị em em 3. Nam diễn viên cũng có các tác phẩm khác đang chờ ra mắt.

Trong khi đó, Đỗ Nhật Hoàng lựa chọn thận trọng hơn với các dự án điện ảnh. Lái chị vào tim em đánh dấu lần trở lại của anh sau khoảng một năm kể từ Mưa đỏ.

Việc hai diễn viên cùng xuất hiện trong một bộ phim tình cảm tạo nên sự thay đổi đáng chú ý về hình tượng. Nếu trước đây, khán giả quen với họ qua những nhân vật gắn với chiến tranh, lần này cả hai sẽ thể hiện những người trẻ trong bối cảnh đô thị hiện đại.

Cùng với thông báo dự án, ê-kíp công bố poster đầu tiên với ba nhân vật chính. Trong ảnh, Lamoon xuất hiện tại một trạm xe buýt, ở giữa hai chàng trai có phong cách đối lập.

Steven Nguyễn đứng cạnh chiếc ô tô màu đen, được giới thiệu với hình ảnh một chàng trai hài hước, giàu có. Trong khi đó, Đỗ Nhật Hoàng mang vẻ ngoài thư sinh, hiền lành, xuất hiện bên chiếc xe điện màu hồng - đen. Poster sử dụng hai gam màu hồng và vàng chủ đạo, tạo không khí trẻ trung, khác với những hình ảnh gắn với các bộ phim chiến tranh mà ba diễn viên từng tham gia.

Cả hai từng tạo dấu ấn trong bom tấn “Mưa đỏ”.

Cùng với bộ đôi Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn, phim Lái chị vào tim em còn có sự góp mặt của Lamoon. Cô từng góp mặt trong bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Trong bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, cô đảm nhận vai Út Khờ - một nữ thanh niên xung phong giữa bối cảnh chiến tranh.

Sau khoảng thời gian tập trung cho hoạt động âm nhạc, Lamoon trở lại màn ảnh với hình ảnh khác biệt. Thay vì nhân vật gắn với hoàn cảnh lịch sử, lần này cô tham gia câu chuyện tình cảm hiện đại, có yếu tố hài hước.

Lái chị vào tim em do Quản Phương Thanh đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Học viện Điện ảnh Quốc gia Nga theo diện học bổng.

Trước dự án này, Quản Phương Thanh từng tham gia đạo diễn các chương trình âm nhạc như Hương Mùa Hè, dreAMEE acoustic show và thực hiện MV cho các nghệ sĩ AMEE, Thiều Bảo Trâm, Phan Mạnh Quỳnh, MIN, Noo Phước Thịnh. Cô cũng có kinh nghiệm làm webseries và phim ngắn.