Phim 'Chị chị em em 3' thu 100 tỷ đồng dù gây nhiều tranh cãi

(VTC News) -

Bộ phim Chị chị em em 3 vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 8 ngày ra rạp, theo số liệu từ Box Office Vietnam. Đây là phim Việt thứ 12 phát hành trong năm 2026 gia nhập câu lạc bộ phim trăm tỷ.

Phim “Chị chị em em 3” vượt mốc 100 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 7/11, tác phẩm thu khoảng 4,9 tỷ đồng, bán hơn 52.600 vé với gần 2.600 suất chiếu. Kết quả này giúp phim đứng thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu ngày, sau bom tấn Nhật Bản Godzilla trừ không.

Trước đó, Chị chị em em 3 có màn khởi đầu thuận lợi khi dẫn đầu phòng vé ngay từ những ngày chiếu đầu tiên. Trong 3 ngày cuối tuần mở màn, phim thu hơn 53 tỷ đồng. Sau một tuần, doanh thu nhanh chóng tiến sát mốc 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tốc độ doanh thu của tác phẩm bắt đầu chững lại khi bước sang tuần chiếu thứ hai. Số suất chiếu và lượng vé bán ra trong ngày giảm so với giai đoạn cao điểm. Phim cũng phải cạnh tranh với những tác phẩm mới ra rạp.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh).

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), chị họ của Mầu, trở về quê cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn). Cuộc hội ngộ sau nhiều năm khiến mối tình dang dở giữa Liễu và Tài trỗi dậy, kéo theo hàng loạt mâu thuẫn, ghen tuông và những màn đối đầu.

Phim liên tục nhận những phản ứng trái chiều về nội dung. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả tranh luận về cách khai thác chuyện ngoại tình, những mối quan hệ tình cảm phức tạp và thông điệp dành cho phụ nữ.

Phim gây tranh cãi về kịch bản, khai thác cảnh nóng và thông điệp dành cho phụ nữ của phim.

Mối quan hệ giữa Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Văn Tài (Quốc Anh) và Thị Mầu (Kỳ Duyên) bị một bộ phận khán giả cho là được kể theo hướng lãng mạn hóa tình yêu ngoài hôn nhân. Các nhân vật nữ chủ yếu xoay quanh chuyện tranh giành đàn ông, ghen tuông và trả thù, khiến thông điệp tôn vinh phụ nữ chưa thực sự rõ nét.

Ngoài ra, ba phân đoạn thân mật trong phim cũng bị nhận xét là chưa cần thiết, trong khi một số tình tiết và lời thoại thiếu thuyết phục.

Trước phản ứng này, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết tác phẩm không có ý định cổ xúy ngoại tình hay hạ thấp phụ nữ mà muốn khắc họa những bi kịch, khát khao và lựa chọn phức tạp của nhân vật. Nhà sản xuất Will Vũ cũng nhìn nhận những ý kiến trái chiều là điều ê-kíp đã dự liệu khi thực hiện bộ phim.

Phim Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh), cùng những mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh. Sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc trên màn ảnh rộng, cùng màn kết hợp giữa Chi Pu và Hoa hậu Kỳ Duyên là những yếu tố tạo chú ý trước khi tác phẩm ra rạp.