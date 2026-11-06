Vì sao 'Chị chị em em 3' bị chê nhiều nhưng khán giả vẫn kéo đến rạp?

(VTC News) -

Mặc dù liên tục nhận những ý kiến trái chiều về nội dung, cách xây dựng nhân vật và chất lượng nghệ thuật, Chị chị em em 3 vẫn duy trì sức hút với khán giả. Theo Box Office Vietnam, phim thu về hơn 90 tỷ đồng sau 7 ngày ra mắt, dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước cho rằng cần nhìn nhận vấn đề này từ đặc điểm của từng nhóm khán giả và mục tiêu của mỗi dự án. Theo ông, những yếu tố bên ngoài tác phẩm có thể tạo sự chú ý, nhưng không có một công thức chung bảo đảm thành công cho tất cả bộ phim.

“Chị chị em em 3” gây tranh luận bởi cách khai thác cảnh nóng, tình tiết nhạy cảm và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật.

Cảnh nóng, tranh cãi khơi gợi sự tò mò

Theo chuyên gia Châu Quang Phước, việc sử dụng những nội dung gây sốc, khơi gợi trí tò mò, bao gồm cảnh nóng, không phải phương thức xa lạ với điện ảnh thế giới. Từ lâu, các nhà làm phim đã tìm kiếm nhiều cách thể hiện để tạo xúc cảm mạnh và thu hút người xem.

“Không riêng gì thị trường Việt Nam, điện ảnh thế giới xưa giờ cũng luôn cần và có nhiều phương thức thu hút người xem bằng những nội dung gây sốc”, chuyên gia nói và nhận định, cảnh nóng vẫn là yếu tố có khả năng khơi gợi sự tò mò của công chúng. Người xem ở nhiều nơi trên thế giới vẫn có sự quan tâm đối với nội dung tạo xúc cảm mạnh, tác động đến bản năng cơ bản của con người.

Chuyên gia truyền thông Châu Quang Phước cho rằng những tranh luận trái chiều có thể vô tình giúp phim gia tăng độ nhận diện.

Bên cạnh những yếu tố được thể hiện trực tiếp trên màn ảnh, phản ứng của công chúng trên mạng xã hội cũng có thể tác động đến quá trình quảng bá một bộ phim.

Theo chuyên gia Châu Quang Phước, khi xuất hiện những đánh giá tiêu cực, cần xác định người đưa ra nhận xét đó có thực sự thuộc nhóm khán giả mục tiêu của tác phẩm hay không; bởi mỗi bộ phim thương mại đều có tệp người xem riêng và không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người.

“Có lẽ, vấn đề cốt lõi cần xem xét là một bộ phim bị chê thì người chê là ai, có phải là đối tượng người xem thực sự của bộ phim ấy hay không?”, ông Phước đặt vấn đề.

Theo chuyên gia, những ý kiến không đồng tình từ một bộ phận khán giả chưa thể đại diện cho phản ứng của toàn bộ thị trường. Tác phẩm vẫn có cơ hội đạt mục tiêu doanh thu nếu tiếp cận đúng và đủ nhóm người xem mà nhà sản xuất hướng đến. Ở góc độ truyền thông, các tranh luận trái chiều còn có thể tạo ra lượng tương tác mạnh, vô thức giúp cho việc quảng bá cho một bộ phim về độ nhận diện trên diện rộng.

Điều này có nghĩa, ngay cả những ý kiến phản đối cũng có thể khiến người chưa từng quan tâm bắt đầu tìm kiếm thông tin, đọc nhận xét hoặc muốn biết tác phẩm có nội dung gì mà gây ra nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý độ nhận diện không đồng nghĩa với hiệu quả thương mại. Một bộ phim được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội chưa chắc đã chuyển hóa toàn bộ sự chú ý thành doanh thu phòng vé. Tranh cãi có thể giúp tác phẩm tiếp cận thêm công chúng, nhưng quyết định mua vé vẫn phụ thuộc vào lựa chọn của từng người xem.

Hiệu ứng FOMO và tâm lý muốn tự kiểm chứng

Một yếu tố khác có thể tác động đến quyết định mua vé là hiệu ứng FOMO (Fear Of Missing Out), tức tâm lý sợ bỏ lỡ những trải nghiệm hoặc câu chuyện đang được nhiều người quan tâm.

Theo chuyên gia Châu Quang Phước, khi một bộ phim trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả có thể muốn tự mình trải nghiệm để đưa ra đánh giá riêng. Họ không chỉ tiếp nhận những lời khen, chê mà còn muốn kiểm chứng xem tác phẩm thực sự có gì đáng chú ý.

“Bất kể chất lượng sản phẩm ra sao, người dùng cũng vẫn muốn thử để tự thân trải nghiệm, trong điều kiện cho phép”, ông Phước nhận định.

Theo chuyên gia, tâm lý FOMO khiến một bộ phận khán giả muốn tự trải nghiệm để kiểm chứng những ý kiến đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đặc biệt, với phim giải trí, việc đến rạp đôi khi còn là cơ hội để khán giả tham gia những cuộc trò chuyện, bình luận theo xu hướng. Người xem không chỉ thưởng thức tác phẩm mà còn chia sẻ cảm nhận, đưa ra quan điểm cá nhân về những vấn đề đang được cộng đồng quan tâm.

Đây là nhu cầu đáng chú ý ở nhóm khán giả trẻ. “Nếu đánh trúng vào điểm tâm lý này, bộ phim chiếu rạp sẽ có cơ hội bán vé tốt!”, ông Phước phân tích.

Từ đó, những tranh luận quanh Chị chị em em 3 có thể được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa hiệu ứng truyền thông và hành vi người xem. Một bộ phận khán giả có thể đến rạp vì yêu thích diễn viên, nội dung hoặc thẩm mỹ của bộ phim; trong khi những người khác muốn tự kiểm chứng các ý kiến đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chất lượng mới quyết định sức cạnh tranh

Theo chuyên gia Châu Quang Phước, khi đánh giá hiệu quả của một chiến dịch quảng bá phim, trước hết cần xác định mục tiêu cụ thể của từng dự án.

Có những bộ phim được thực hiện với mục tiêu doanh thu để đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, nhà sản xuất. Trong khi đó, những dự án khác lại ưu tiên giá trị nghệ thuật, khả năng tham gia liên hoan phim hoặc sự ghi nhận của giới chuyên môn.

Vì thế, tác phẩm được thảo luận rộng rãi trên mạng xã hội chưa chắc đã đồng nghĩa với một chiến dịch truyền thông thành công. Hiệu quả cần được đánh giá dựa trên mục tiêu ban đầu, đối tượng tiếp cận và kết quả mà dự án hướng đến.

Từ góc độ này, chuyên gia cho rằng các nhà sản xuất không nên quá phụ thuộc vào độ nổi tiếng của diễn viên, hiệu ứng mạng xã hội hay những tranh cãi gây chú ý.

Chất lượng vẫn là lợi thế cạnh tranh chủ đạo của mỗi bộ phim, bất chấp các chiến lược truyền thông.

Ông nhận định những yếu tố được tạo dựng bên ngoài tác phẩm, liên quan đến tiếp thị và truyền thông đều có thể trở thành “con dao hai lưỡi”. Điện ảnh thế giới từng chứng kiến nhiều bộ phim thành công hoặc thất bại do cách tiếp thị phù hợp hay chiến lược truyền thông sai lệch.

“Chất lượng của mỗi bộ phim cũng chính là thực lực và là lợi thế chủ đạo của bộ phim ấy khi cạnh tranh với các phim có cùng thời gian phát hành”, ông Phước nhấn mạnh. Theo ông, chiến dịch truyền thông có thể giúp khán giả biết đến một tác phẩm, tạo sự chú ý và kích thích nhu cầu trải nghiệm. Tuy nhiên, điều đó không thể thay thế giá trị nội dung và chất lượng sáng tạo.

Xét đến cùng, cảnh nóng, tình tiết gây sốc hay tranh cãi trên mạng xã hội chỉ là những yếu tố có thể tác động đến sự chú ý của công chúng. Truyền thông có thể đưa khán giả đến rạp, nhưng chất lượng tác phẩm mới là yếu tố quan trọng tạo nên giá trị và sức cạnh tranh lâu dài của một bộ phim.