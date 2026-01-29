Trực tiếp Gala Cúp Chiến thắng 2025: Nguyễn Đình Bắc giành giải VĐV trẻ xuất sắc nhất

(VTC News) -

- Hạng mục VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm: VĐV bơi lội Vi Thị Hằng giành chiến thắng. Vi Thị Hằng giành 2 chuẩn châu Á, giành 4 HCV tại ASEAN Para Games.

- VĐV được yêu thích nhất năm: VĐV Trần Thị Thanh Thuý, đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

- Đội tuyển của năm: U22 Việt Nam đứng đầu sau thành tích giành HCV SEA Games 2025, vượt qua 2 ứng cửa viên còn lại là đội tuyển Futsal nữ và đội tuyển bóng ném nữ.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng quyết định giúp U22 Việt Nam thắng Thái Lan, vô địch SEA Games 2025.

- Hạng mục thành tựu trọn đời vinh danh cựu xạ thủ, cựu HLV, cựu trọng tài Cung Bỉnh Di.

- HLV karate kumite Dương Hoàng Long giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất của năm. Trong năm 2025, đội tuyển karate đã giành 2 HCV tại giải vô địch châu Á, 3 HCV SEA Games 33. Ông là HLV võ thuật đầu tiên được vinh danh trong 10 năm lịch sử Cúp Chiến thắng.

HLV Dương Hoàng Long.

- Tại hạng mục Đồng đội của năm, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ được vinh danh nhờ tấm HCV, phá kỷ lục tại SEA Games 2025.

Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh.

- Nguyễn Đình Bắc giành giải thưởng VĐV trẻ của năm tại Cúp Chiến thắng 2025. Đình Bắc là ngôi sao của U22 Việt Nam tại hành trình vô địch SEA Games 2025.