Điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao bố phía sau công ty

Theo thông tin ban đầu, sáng 3/7, anh L.M.P. (nhân viên vệ sinh của một công ty may mặc) khi đang dọn vệ sinh thì phát hiện một bao bố màu xanh tại bờ kè phía sau công ty, thuộc đường 17, phường Hiệp Bình (TP.HCM).

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, anh P. kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện bên trong bao bố là thi thể người.

Trang phục của nạn nhân khi được phát hiện. (Ảnh: CACC)

Sau khi tiếp nhận tin trình báo, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Công an ghi nhận thi thể là nữ giới khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1m60, thể trạng trung bình, tóc dài màu đen, móng tay và chân sơn màu hồng.

Khi được phát hiện, thi thể mặc áo thun ba lỗ, quần lót và quần shorts đều màu đen. Nạn nhân đã tử vong khoảng trên 4 ngày.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời đề nghị ai biết thông tin về nạn nhân hoặc có người thân mất liên lạc với đặc điểm tương tự, liên hệ Phòng CSHS (số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) hoặc số điện thoại 0693.187.200.