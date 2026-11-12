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Xuất bản ngày 12/11/2026 09:30 PM
Xuất bản ngày 12/11/2026 09:30 PM

Điều tra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong, nghi có vết đâm trên người

Nữ chủ quán cà phê ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long được phát hiện tử vong bên trong quán, trên người nghi có vết đâm, công an đang điều tra.

Ngày 12/11, Công an phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ chủ quán cà phê tử vong bên trong quán.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà T.T.M.L. (47 tuổi), chủ quán cà phê C.N. ở khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: A.V)

Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: A.V)

Theo nhận định ban đầu, trên người nạn nhân nghi có vết đâm.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Nguồn: Vietnamnet)

Link: https://vietnamnet.vn/nu-chu-quan-ca-phe-tu-vong-nghi-van-co-vet-dam-tren-nguoi-2574365.html

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