Tạm giữ kẻ đâm chết người trên tàu cá ở An Giang

(VTC News) -

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Thanh Tuấn (SN 1994, ngụ xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Giết người.‎

Kết quả điều tra ban đầu xác định Tuấn làm thuê trên tàu đánh cá mang số hiệu AG-95222-TS do anh T.V.P. làm thuyền trưởng.

Trên tàu có 9 ngư phủ khác hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam. Trong đó có anh B. (SN 2001, ngụ ấp Minh Long, xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Trương Thanh Tuấn. (Ảnh: Công an An Giang)

Khoảng 10h ngày 4/10, khi tàu đang hoạt động gần vùng biển Côn Đảo thì Tuấn và anh B. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi, xô xát nhưng được các thuyền viên khác kịp thời can ngăn.

Đến 22h cùng ngày, khi Tuấn đang sử dụng dao xẻ mực tại khu vực phía trước boong tàu thì anh B. cầm dao đi đến rồi hai bên tiếp tục cự cãi. Cho rằng anh B. có ý định tấn công mình, Tuấn đã ôm chặt đồng nghiệp rồi dùng dao đâm vào vùng lưng.

Ngay sau đó, các thuyền viên trên tàu đến can ngăn và phát hiện anh D.B. bị thương, bất tỉnh nên nhanh chóng đưa ra phía sau tàu để sơ cứu. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, anh D.B. đã tử vong.

Thuyền trưởng tàu cá sau đó đưa thi thể nạn nhân đến Đồn Biên phòng Tây Yên trình báo vụ việc. Riêng Tuấn đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú.