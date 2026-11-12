Phẫn nộ clip cụ bà bị người phụ nữ quát tháo, đánh đập ở Hà Nội

(VTC News) -

Tối 12/11, lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn (Hà Nội) thông tin về clip cụ bà bị người phụ nữ đánh đập đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo xã Hồng Sơn, vụ việc xô xát giữa mẹ chồng và con dâu xảy ra từ tháng 10/2025, công an xã đã mời những người liên quan lên làm việc.

Đồng thời, sáng nay công xã đã đề nghị người đăng tải gỡ clip.

Người phụ nữ quát tháo, hành hung cụ bà. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi bạo hành cụ già được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung, cụ bà lưng còng già yếu lò dò bước ở sân bị người phụ nữ túm vai giằng co, lắc mạnh. Thậm chí, cụ bà còn bị người phụ nữ tát vào mặt, ngã lăn ra đất. Tuy vậy, người phụ nữ vẫn không chịu buông tha, bà ta liên tục quát tháo, nhiều lần vung tay đánh mạnh vào người cụ bà.

Đoạn clip khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, nhiều người lên án hành vi thiếu đạo đức của người phụ nữ và lo cho tình trạng sức khoẻ của bà cụ.