Bị bắt giam, 'Cậu Tuấn Cửa Ông' vẫn phán ‘em không có số đi tù’

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1971, trú tại tổ 5, khu Cẩm Sơn 1, phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh).

Nguyễn Văn Tuấn (“Cậu Tuấn Cửa Ông”) bị điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn.

Khám xét nhà Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy vi tính, đồ vật có liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 10 khẩu súng tự chế (dạng súng bắn bi), 1 hộp bi và 1 bộ máy tự sản xuất, chế tạo súng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin được VTV chia sẻ, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Tuấn nói: “Em không có số đi tù. Em vào trong đây em nhìn qua có mấy ông có số đi tù luôn”.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Tuấn đăng tải hàng chục video trên Facebook, Zalo, YouTube và TikTok với nội dung xem tử vi, bói toán, đưa ra những lời phán đoán tiêu cực về cuộc sống, tình cảm, công việc và tương lai của người khác.

Trong các video, Tuấn đưa ra những nhận định như người xem có thể gặp cảnh mất của, vợ chồng ly tán, thậm chí gặp tai họa hoặc vướng vòng lao lý. Sau đó, người này gợi ý khách làm lễ giải hạn với mức giá 8 triệu đồng đối với nhà nghèo và hơn 10 triệu đồng đối với nhà giàu. Tuấn còn kể có khách đi xe trị giá hàng tỷ đồng nhưng chỉ phải trả 8 triệu đồng/người.

Theo Công an TP Quảng Ninh, nhiều người vì lo sợ trước những lời phán đoán này đã đưa cho Tuấn từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Nguyễn Văn Tuấn từng là thợ lò, sống cùng gia đình trong một căn hộ tập thể nhỏ ở phường Cửa Ông. Sau đó, người này chuyển sang xem tử vi, bói toán và thực hiện các nghi lễ tâm linh.

Lực lượng chức năng thu nhiều vũ khí tự chế tại nhà Nguyễn Văn Tuấn.

Trong khoảng thời gian từ 23 đến 27/10, Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân, nghệ sĩ và TikToker có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, phản ánh hành vi xem bói, cúng bái của Nguyễn Văn Tuấn.

Quá trình điều tra xác định, Tuấn tạo các video xem tử vi, bói toán, đưa ra thông tin không có thật, nhận định và quy kết tiêu cực về tính cách, đời tư, quan hệ tình cảm, khả năng bị bắt giam hoặc gặp tai họa của một số cá nhân. Những nội dung này được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút lượt tương tác.

Hành vi trên ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, công việc và đời sống của những người liên quan, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ninh đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Quảng Ninh làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Tuấn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.