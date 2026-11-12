Tài xế ô tô chở 27.000 bao thuốc lá lậu, tăng tốc bỏ chạy khi bị kiểm tra

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Xuân Triều (SN 1999, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, lúc 23h26 ngày 5/11, tại Km2 đường Điện Biên Phủ (phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đón dừng, kiểm tra ô tô biển kiểm soát 29E-604.22 do Đặng Xuân Triều điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Khi được lực lượng công an yêu cầu dừng xe, Triều không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, đến 23h49 cùng ngày, tổ công tác dừng được phương tiện tại Km683 quốc lộ 1.

Đặng Xuân Thiều cùng số lượng lớn thuốc lá lậu là tang vật vụ án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên ô tô do Triều cầm lái có 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, trị giá ước tính trên 500 triệu đồng. Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị sau đó lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, phương tiện có liên quan. Đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hôm qua (11/11), Công an phường Hương An (TP Huế) cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Nam (SN 1978, trú tại đường Lý Nam Đế, phường Hương An) về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, vào lúc 18h40 ngày 2/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác Công an phường Hương An phát hiện Trần Văn Nam điều khiển xe máy, phía sau chở 2 thùng carton có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Khám xét nơi ở của Nam, cơ quan công an phát hiện thêm lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong có 1.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Nam không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên.

Kiểm tra, khám xét nơi ở của Trần Văn Nam, lực lượng công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2.620 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Tổng số tang vật thu giữ là 4.120 bao thuốc lá nhập lậu

Qua đấu tranh, Trần Văn Nam khai, số thuốc lá này do Nam mua từ những người đi xe khách (không rõ nhân thân, lai lịch) rồi đem về nhà cất giấu, mục đích sẽ bán lại cho các quán tạp hóa trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2027 để kiếm lời.