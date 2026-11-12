Danh tính nghi can sát hại cô gái rồi chôn thi thể phi tang ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ.

Cơ quan điều tra lấy lời khai nghi can giết người. (Ảnh: Công an TP.HCM cung cấp)

Trước đó, khoảng 14h chiều 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận tin trình báo từ bà N.T.L. (SN 1982, ngụ TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (SN 2002, trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2/11.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng công an đã khẩn trương tung lực lượng rà soát, xác minh và truy xét tung tích nạn nhân.