Xe tải tông gãy đoạn lan can cầu Rạch Miễu 1 khiến một người tử vong

(VTC News) -

Sáng 12/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân của vụ xe tải tông vào lan can cầu Rạch Miễu 1 khiến một người chết, 2 người bị thương.

Khoảng 3h15 cùng ngày, chiếc xe tải chưa rõ người cầm lái - BKS 79H-078xx, chở theo B.T.A, L.T.Đ. (cùng 27 tuổi, ngụ phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long) ) và B.T.T. (39 tuổi, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chạy từ hướng Đồng háp đi Vĩnh Long. Khi lên cầu Rạch Miễu 1, đoạn thuộc phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) xe tải bất ngờ tông vào thành lan can cầu.

Hiện trường tai nạn trên cầu Rạch Miễu 1. (Ảnh: An Huy)

Tại hiện trường, một đoạn lan can cầu dài khoảng 3 m bị gãy. Chiếc xe tải hư hỏng, nhiều thùng hàng hóa trên xe tải rơi xuống mặt cầu.

Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ, anh Đ. và T.A. bị thương phần mềm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc. (Ảnh: An Huy)

Cầu Rạch Miễu là cầu dây văng nối liền Đồng Tháp và Vĩnh Long. Bờ bắc của cầu là phường Thới Sơn (Đồng Tháp), bờ nam là phường Phú Túc của tỉnh Vĩnh Long.