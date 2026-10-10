Diện mạo đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội thông xe kỹ thuật ngày 10/10

Trong đó, dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành (đường đô thị) dài 58,2km, khởi công ngày 25/6/2023. Sau hơn 3 năm thi công, nhiều đoạn đường qua Hà Nội đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, chuẩn bị cho kế hoạch thông xe kỹ thuật từng phân đoạn.