Ô nhiễm không khí ở Hà Nội đứng thứ ba thế giới

(VTC News) -

Sáng 26/10, nhiều khu vực nội đô Hà Nội chìm trong lớp bụi mịn, chất lượng không khí ở mức xấu và rất xấu. Dữ liệu từ các hệ thống quan trắc cho thấy phần lớn trạm đo trên địa bàn hiển thị chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ và tím, cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo thang phân loại chất lượng không khí gồm 6 mức, AQI từ 0-50 là tốt, 51-100 là trung bình, 101-150 là kém, 151-200 là xấu, 201-300 là rất xấu và trên 300 là nguy hại.

Gần 7h cùng ngày, ứng dụng IQAir xếp Hà Nội ở vị trí thứ bảy trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với AQI 164. Đến gần 9h, chỉ số này tăng lên 172, đưa Hà Nội lên vị trí thứ ba.

Lớp sương mờ bao phủ nhiều khu vực Hà Nội sáng 26/10.

Tại các điểm đo nội thành, chỉ số cũng ở mức cao. Khu vực Quảng An, phường Tây Hồ, có thời điểm vượt 200, thuộc ngưỡng rất xấu. Lò Đúc, phường Cửa Nam, ghi nhận AQI 181, trong khi Phú Thượng đạt 198. Khu vực Vĩnh Tuy cũng ghi nhận chỉ số ở ngưỡng đỏ.

Sau thời gian mưa nhiều trong tháng 9, chất lượng không khí Hà Nội có xu hướng cải thiện trước khi ô nhiễm gia tăng trở lại.

Thời tiết hanh khô, gió yếu và hiện tượng nghịch nhiệt có thể hạn chế khả năng khuếch tán chất ô nhiễm, khiến bụi tích tụ gần mặt đất. Bên cạnh yếu tố khí tượng, việc kiểm soát các nguồn phát thải vẫn đóng vai trò quan trọng.

Bảng đo chỉ số AQI lúc 7h và 9h hôm nay (26/10).

Trước nguy cơ ô nhiễm gia tăng trong mùa khô, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát phát thải và chủ động ứng phó. Một trong những nội dung đáng chú ý là cơ chế cảnh báo nguy cơ ô nhiễm trước 5-7 ngày.

Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm đầu mối kỹ thuật, tổng hợp dữ liệu quan trắc, dự báo khí tượng và chất lượng không khí để phát thông tin cảnh báo. Khi xuất hiện nguy cơ, cơ quan này rà soát các nguồn thải lớn và thông tin để người dân chủ động phòng ngừa.

Trước 48-72 giờ, các cơ quan tiếp tục cập nhật phạm vi, mức độ ảnh hưởng; chính quyền xã, phường tăng kiểm soát công trường, vệ sinh đường phố và khuyến cáo bảo vệ sức khỏe. Trước 24 giờ, phương án ứng phó được rà soát, điều chỉnh theo dự báo mới nhất.

Toà nhà cao tầng ở Hà Nội mờ ảo trong lớp không khí trắng đục.

Thành phố cũng nghiên cứu tăng cường kiểm soát công trường xây dựng, cơ sở công nghiệp, phương tiện phát thải cao và hoạt động đốt ngoài trời trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

Sở Xây dựng được giao phân loại công trường theo nguy cơ phát tán bụi, ưu tiên các công trình đào đất, san nền, phá dỡ hoặc gần trường học, bệnh viện, khu dân cư.

Với những tuyến đường trọng điểm tích tụ bụi, các đơn vị liên quan được yêu cầu làm sạch ít nhất 2 lượt mỗi ngày trong đợt tăng cường kiểm soát.

Ngoài ra, Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu thử nghiệm công nghệ giám sát bụi công trường theo thời gian thực, tự động dập bụi khi vượt ngưỡng và sử dụng thiết bị phun sương áp lực cao tại các khu vực ô nhiễm.