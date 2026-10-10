Diện mạo mới của đường Vành đai 2,5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật
Một phần tuyến đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe lưu thông qua khu vực.
Diện mạo mới của đường Vành đai 2,5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật
Một phần tuyến đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe lưu thông qua khu vực.
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