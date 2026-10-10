Cận cảnh công trường hai cầu vượt trên tuyến Vành đai 1 ở Hà Nội

Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, công tác thi công được tổ chức trong điều kiện phức tạp do cùng khu vực đang triển khai ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Các mũi thi công phải được bố trí phù hợp với mặt bằng hiện có, trong khi khu vực này có lưu lượng phương tiện lớn.