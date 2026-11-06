TP.HCM dùng gần 4,3ha đất Thủ Thiêm thanh toán xây cầu Ba Son

(VTC News) -

Theo quyết định của UBND TP.HCM, 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 6 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm - phường An Khánh, với diện tích 42.964,3 m² (khoảng 4,3ha), được dùng thanh toán cho Hợp đồng xây dựng - chuyển giao dự án đầu tư cầu Thủ Thiêm 2 - nay là cầu Ba Son.

Các lô đất bao gồm lô 6-2 có diện tích 9.130,5m²; lô 6-5 có diện tích 10.572,6 m²; lô 6-6 có diện tích 5.874,4 m² và lô 6-7 với diện tích 17.386,8 m².

Đơn vị nhận thanh toán là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Cầu Ba Son nối trung tâm TP.HCM với khu đô thị Thủ Thiêm đã vận hành từ đầu năm 2022.

Các lô đất này được quy hoạch là đất xây dựng khu chung cư, nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ tổng hợp đa chức năng và bệnh viện quốc tế.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định thanh toán.

Việc giao đất thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, để thanh toán Hợp đồng xây dựng - chuyển giao dự án cầu Ba Son theo cơ chế đặc thù.

TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và bàn giao đất; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời yêu cầu Đại Quang Minh sử dụng đất đúng mục đích, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

Cầu Ba Son dài gần 1,5 km được thiết kế 6 làn xe, là cây cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn, nối liền khu vực Thủ Đức với trung tâm TP.HCM, được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao.

Cây cầu khởi công đầu năm 2015 và thông xe dịp 30/4/2022, với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng, được xem là kinh phí lớn nhất trong các cây cầu tại TP.HCM đến thời điểm đó.

Dự án có điểm đầu tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, vượt sông Sài Gòn và kết nối đại lộ Vòng cung (tuyến R1) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giúp mở thêm hướng kết nối khu trung tâm hiện hữu qua khu đô thị Thủ Thiêm, giảm ùn tắc cho đường Tôn Đức Thắng.

Cây cầu ban đầu có tên là cầu Thủ Thiêm 2 và được HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết đổi tên thành cầu Ba Son vào tháng 12/2022.

Với kiến trúc nổi bật, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, công trình là từ khi vận hành trở thành điểm nhấn mới trên sông Sài Gòn.