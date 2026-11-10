Chốt ngày đấu giá trực tuyến 3.790 căn hộ Thủ Thiêm trên hệ thống Bộ Công an

(VTC News) -

Theo Thông báo số 18539/TB-TTĐG ngày 9/11 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, phiên đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) sẽ diễn ra từ 9h30 đến 10h ngày 11/12/2026.

Giá khởi điểm hơn 18.253 tỷ đồng

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến, phương thức trả giá lên, thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://daugiatructuyen.gov.vn/.

Đây là lần thứ 5 TP.HCM đưa khối tài sản gồm 3.790 căn hộ tại Khu tái định cư Bình Khánh ra đấu giá, sau 4 lần tổ chức trước đó đều không thành công.

Theo thông báo, tài sản đấu giá gồm 5 lô đất có ký hiệu 1.K7.9.HH, 1.K7.5.HH, 1.K7.6.HH, 1.K7.8.HH và 1.K7.7.HH, tương ứng các lô R1, R2, R3, R4 và R5 trước đây. Tổng diện tích khu đất là 78.822,7 m², trên đất có 3.790 căn hộ chung cư thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm sẽ được đấu giá trực tuyến trên hệ thống của Bộ Công an vào sáng 11/12/2026. (Ảnh: Anh Tú)

Giá khởi điểm được xác định là 18.253.844.177.000 đồng (hơn 18.253 tỷ đồng). Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất hơn 6.360 tỷ đồng và giá trị phân bổ hạ tầng kỹ thuật gần 577 tỷ đồng.

Để tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 3.650 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm. Thời hạn đăng ký tham gia theo thông báo kéo dài đến 17h ngày 25/11/2026.

Bên cạnh khoản tiền đặt trước, nhà đầu tư còn phải đáp ứng các điều kiện về năng lực tài chính theo phương án đấu giá được phê duyệt.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 39.843 tỷ đồng, bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư xây dựng dự kiến. Doanh nghiệp tham gia phải đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự kiến theo quy định.

4 lần đấu giá không thành công

Khu chung cư 3.790 căn hộ thuộc khu tái định cư Bình Khánh rộng 38,4 ha, nằm gần trục đường Mai Chí Thọ. Đây là một phần trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các công trình được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách, hoàn thành từ năm 2015 nhưng nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Trước đó, TP.HCM đã 4 lần tổ chức đấu giá khối tài sản này vào các năm 2017, 2018, 2021 và 2023 nhưng đều không thành công.

Giá khởi điểm trong những lần đấu giá trước dao động từ khoảng 8.800 tỷ đồng đến gần 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô tài sản lớn cùng các điều kiện khai thác khiến việc tìm kiếm nhà đầu tư gặp khó khăn.

Đến tháng 8/2025, TP.HCM chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng các căn hộ từ nhà ở tái định cư sang nhà ở thương mại, tạo cơ sở pháp lý để khai thác quỹ tài sản theo hướng mới.

Trong quá trình chuẩn bị đấu giá, một số doanh nghiệp bất động sản như SonKim Land, liên danh Sunshine Group - Công ty CP Đầu tư DIA và Bcons Land từng bày tỏ sự quan tâm đến các khu chung cư này. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp quan tâm không đồng nghĩa đã đăng ký tham gia phiên đấu giá sắp tới.

So với những lần trước, giá khởi điểm lần này tăng đáng kể, lên hơn 18.253 tỷ đồng. Việc chuyển đổi công năng và điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch là những thay đổi quan trọng trong phương án khai thác tài sản.

Phiên đấu giá ngày 11/12 tới được kỳ vọng sẽ tìm được nhà đầu tư đủ năng lực tài chính để khai thác khối tài sản đã bỏ trống nhiều năm, đồng thời góp phần thu hồi nguồn vốn ngân sách đã đầu tư vào khu tái định cư Thủ Thiêm.