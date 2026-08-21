Điện Biên bàn giao 800 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Số mẫu hài cốt liệt sĩ này được lấy tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1. Quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và khách quan.

Đây là đợt bàn giao mẫu thứ 5 của tỉnh Điện Biên.

Đây là đợt bàn giao mẫu thứ 5 của tỉnh Điện Biên, nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên, đến nay đã khai quật 3.963 phần mộ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam, Tông Khao, Độc Lập và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Từ số mộ đã khai quật, lực lượng chức năng đã lấy 3.743 mẫu hài cốt. Trong đó, 3.498 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN; 220 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.

Việc lấy mẫu và giám định ADN được xác định là khâu quan trọng trong quá trình xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên. Kết quả giám định sẽ được đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, qua đó góp phần xác định chính xác danh tính, đưa thông tin về các liệt sĩ trở lại với gia đình.

Đến nay đã khai quật 3.963 phần mộ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ.

Tại Điện Biên, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ được triển khai đồng thời với việc rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ nhân chứng, thân nhân và tổ chức tìm kiếm tại các khu vực chiến trường cũ. Việc ứng dụng phương pháp giám định ADN giúp bổ sung căn cứ khoa học đối với những trường hợp không còn đầy đủ thông tin về lai lịch, đơn vị hoặc nơi hy sinh.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời thu nhận mẫu ADN thân nhân để phục vụ đối chứng. Qua đó, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Vũ Lợi (VOV Tây-Bắc )