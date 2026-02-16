Sinh viên ở lại TP.HCM làm thêm xuyên Tết, nhận lương bằng cả tháng

(VTC News) -

Không khí những ngày cận Tết, khi từng dòng người hối hả rời TP.HCM về quê sum họp, không ít sinh viên lại chọn ở lại thành phố làm thêm, tạm gác việc đoàn viên để có thêm thu nhập và trải nghiệm trưởng thành.

Nguyễn Linh, sinh viên năm cuối, học trường Đại học Sài Gòn, quê Gia Lai - cho hay, Tết năm nay là lần đầu tiên em không về quê. Từ 28 Tết đến mùng 5, Linh làm xuyên suốt tại nhà hàng nơi em gắn bó. Nếu ngày thường mỗi giờ chỉ nhận 27.000 đồng, thì dịp Tết thù lao được nhân ba. Sau hơn 5 ngày làm việc, Linh nhận gần 5 triệu đồng, số tiền bằng cả tháng làm thêm trước đây.

“Trước Tết em đã về thăm nhà một lần. Khi nghe em báo Tết này không về, ba mẹ ban đầu không đồng ý. Nhưng em giải thích làm dịp này lương cao, sau Tết về chơi tiết kiệm hơn nên ba mẹ cũng đồng ý”, Linh chia sẻ.

Công việc chính của Linh là nhân viên phục vụ.

Cùng chung lựa chọn ở lại thành phố, Mạnh Tú (quê Quảng Ngãi, sinh viên năm 2) quyết định làm việc tại một cửa hàng tiện lợi trong suốt kỳ nghỉ Tết. Dịp này, mức lương được tính gấp 4 lần ngày thường - khoản thu nhập đáng kể với một sinh viên đang nuôi mục tiêu mua xe máy trong năm 2026.

“Mục tiêu của em đã đạt được gần nửa, này em muốn kiếm thêm tiền và thử trải nghiệm ăn Tết xa quê. Năm sau chắc chắn em sẽ về, dù có đủ tiền mua xe hay không. Một năm trải nghiệm là đủ rồi”, Tú bộc bạch. Gia đình không bắt buộc phải về, nên quyết định ở lại của Tú cũng nhẹ nhàng hơn phần nào.

Còn với Hoàng Lan, sinh viên năm 3 trường Đại học Công nghệ TP.HCM, cho biết gia đình em ở Gia Lai chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ trong năm qua, kinh tế chật vật. Vì vậy, để chia sẻ gánh nặng cùng với ba mẹ, em chọn ở lại TP.HCM làm Tết để tiết kiệm chi phí đi lại và góp phần đóng học phí học kỳ mới.

“Những ngày Tết là dịp để em thực hiện mục tiêu tự chi trả học phí. Vé xe về quê dịp này rất tốn kém, trong khi đi làm thì thu nhập cao hơn”, Lan trải lòng. Với em, mỗi ca làm thêm dịp Tết không chỉ là tiền công, mà còn là sự sẻ chia gánh nặng với gia đình.

Thực tế, nhu cầu ăn uống, giải trí tăng cao trong dịp lễ khiến nhiều cửa hàng, quán ăn phải tăng ca, tăng nhân viên phục vụ. Đổi lại, mức lương và thưởng cũng được điều chỉnh hấp dẫn hơn.

Anh Nguyễn Việt, chủ hệ thống bún bò thố đá tại TP.HCM, cho biết doanh thu những ngày Tết có thể tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. “Tôi sẵn sàng trả lương gấp 2-3 lần, thậm chí thưởng thêm cuối lễ. Giữ được nhân viên quen vẫn hiệu quả hơn đào tạo người mới giữa lúc đông khách”, anh nói.

Chính sự “hào phóng” này đã trở thành động lực để nhiều sinh viên chấp nhận xa nhà trong khoảnh khắc đoàn viên thiêng liêng nhất năm.

Chị Mỹ Tiên (chủ quán cà phê tại phường Tam Bình, TP.HCM) cho hay, quán chị mở xuyên 9 ngày nghỉ Tết và đã "giữ chân" nhân viên làm thời vụ (hiện là sinh viên tại khu vực Thủ Đức) ở lại dịp này. "Tôi mở quán xuyên Tết, nên khi nhân viên đồng ý ở lại hỗ trợ, tôi rất mừng. Mình chi trả thêm bạn ấy và có thưởng sau Tết, tùy vào doanh thu. Hiện tôi cho nhân viên tạm ứng trước 5 triệu đồng".

Vì ở lại làm thêm, nhiều sinh viên sẽ đón Tết trong ký túc xá. Nhằm động viên tinh thần, các trường đại học và đơn vị quản lý đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo. Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai chương trình “Sinh viên đón Tết xa nhà” Xuân Bính Ngọ 2026 dành cho sinh viên nội trú không thể về quê vì điều kiện gia đình, công việc làm thêm hoặc lý do cá nhân.

Dịp này, gần 60 sinh viên đăng ký ở lại ký túc xá và được bố trí sinh hoạt tập trung để thuận tiện quản lý, đảm bảo an toàn. Mỗi em được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn cùng phần quà Tết trị giá 300.000 đồng.

Bên cạnh đó, ký túc xá cũng tổ chức tiệc tất niên, các buổi phổ biến về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và cảnh báo lừa đảo dịp Tết.

ThS Phùng Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Nhớ nhà là cảm giác rất thật trong những ngày này. Nhưng Tết xa nhà cũng sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ, giúp các em tự lập và trưởng thành hơn”.

Sinh viên nội trú xa nhà được Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM động viên tinh thần trong buổi gặp mặt cuối năm.

Bà cũng mong sinh viên không khép mình trong phòng, cùng trò chuyện, chúc Tết nhau để tạo nên không khí ấm áp. Theo bà Lan, ký túc xá không chỉ là nơi ở, mà là “mái nhà chung” luôn lắng nghe và đồng hành cùng sinh viên.

Đại diện sinh viên nội trú, Võ Lê Phương Thành, sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, việc ở lại thành phố làm thêm giúp em tích lũy thêm thu nhập và trải nghiệm.

“Dù nhớ nhà và có chút chạnh lòng, nhưng Tết xa gia đình giúp em trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với lựa chọn của mình”, Thành nói và bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của Ban Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 7/2/2026, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn rời TP.HCM về quê đón Tết trên "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2026". Đây là chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cùng Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp các cá nhân, đơn vị tổ chức. Năm nay, có 2.000 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được tặng vé xe miễn phí. Bên cạnh việc hỗ trợ vé xe miễn phí, sinh viên, người lao động còn được tặng một phần quà Tết trị giá 500.000 đồng. Chương trình "Chuyến xe mùa xuân" được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố (nay là Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM) khởi xướng và tổ chức thường niên từ năm 2002.