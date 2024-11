Làm thêm giờ, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

(VTC News) -

Cần hiểu rõ, làm thêm giờ thường phát sinh khi người lao động làm việc ngoài giờ hành chính, nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Thu nhập từ làm thêm giờ thường bao gồm cả lương chính và khoản phụ cấp làm thêm giờ. Mức thu nhập này tùy thuộc vào chính sách của từng công ty và quy định của pháp luật lao động tại quốc gia nơi bạn hoạt động.

Tiền làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân nhưng sẽ không được miễn toàn bộ mà chỉ miễn thuế đối với phần thu nhập được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc trong giờ theo quy định Bộ luật Lao động. (Ảnh minh hoạ)

Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, người lao động khi làm thêm giờ sẽ được trả lương theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương thực trả:

- Nếu người lao động đi làm vào ngày thường: Doanh nghiệp phải trả ít nhất 150% lương

- Nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ hàng tuần: Doanh nghiệp phải trả ít nhất 200% lương

- Nếu người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương: Doanh nghiệp phải trả ít nhất 300% lương, chưa kể tiền lương ngày lễ Tết đối với người hưởng lương ngày.

Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế gồm: "Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động... Cụ thể, phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường..."

Theo quy định kể trên thì thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Theo đó, tiền làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân nhưng sẽ không được miễn toàn bộ mà chỉ miễn thuế đối với phần thu nhập được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc trong giờ theo quy định Bộ luật Lao động.

Cụ thể, phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi khoản tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ, ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 50.000 đồng/giờ. rường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 70.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là: 70.000 – 50.000 = 20.000.

Làm thêm giờ có thể mang lại lợi ích về tài chính trong ngắn hạn nhưng đồng thời cũng kéo theo những nghĩa vụ về thuế mà người lao động cần nắm rõ. Bằng việc hiểu rõ quy định về thuế thu nhập cá nhân và áp dụng các biện pháp tối ưu hóa thuế, người lao động có thể quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả và hợp pháp nhất.