Dí dao doạ nhân viên cửa hàng Circle K, cướp tiền lúc rạng sáng

Công an phường Hà Đông, Hà Nội đang điều tra vụ nam thanh niên mang hung khí cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi trên phố Ngô Thì Nhậm.

Khoảng 2h ngày 14/3 do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Hoàng Minh Tiến (SN 2002; trú tại phố Khánh Trung, phường Hoa Lư, Ninh Bình) nảy sinh ý định đi cướp tài sản tại các cửa hàng Circle K.

Thực hiện ý định trên Tiến chuẩn bị 1 con dao gọt hoa quả bằng inox dài khoảng 30cm, chuôi bằng nhựa màu đen dài 18,5cm, lưỡi dao dài 11,5cm cất giấu vào túi bên trong áo khoác.

Sau đó Tiến lái xe máy, dùng khẩu trang che biển số, từ phòng trọ ở ngõ 6 Miếu Đầm, phường Tây Mỗ Hà Nội đi đến đến các cửa hàng Circle K quanh khu vực phường Hà Đông để tìm cửa hàng nào vắng khách để cướp tài sản.

Tiến đi qua các cửa hàng Circle K ở phố Văn Khê, phố Nguyễn Viết Xuân nhưng các cửa hàng này đông người nên hắn không vào để cướp tài sản mà tiếp tục đi tìm các cửa hàng khác.

Hoàng Minh Tiến đe doạ nhân viên cửa hàng để cướp tiền.

Đến khoảng 3h40 cùng ngày, Tiến đến cửa hàng Circle K số 12A Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, quan sát trong cửa hàng chỉ có 1 nhân viên nữ là chị B.N.A (SN 2007; trú xã Hải Tiến, Ninh Bình) đang làm việc, xung quanh không có khách hàng.

Tiến dựng xe ở trước cửa rồi đi vào bên trong cửa hàng, đi lòng vòng giả vờ tìm mua đồ. Sau đó, hắn đi vào bên trong quầy thu ngân chỗ chị N.A. đứng rồi rút con dao ở trong túi áo khoác ra hướng về phía nữ nhân viên đe dọa: “Mày biết tao vào đây làm gì không”. Chị N.A. sợ hãi và tránh sang một bên.

Sau đó Tiến, bấm vào nút “Cash Drop” trên màn hình quầy thu ngân để khay đựng tiền ở quầy thu ngân mở ra. Tiến lấy hơn 2,5 triệu đồng trong quầy thu ngân, cất vào túi rồi bỏ đi.

Lấy được tiền, Tiến đến quán điện tử ở khu vực phường Tây Mỗ để chơi điện tử và chi tiêu cá nhân hết số tiền trên. Đến tối ngày 14/3, Tiến đến công an phường Hà Đông xin đầu thú, khai nhận hành vi.