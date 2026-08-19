Đeo kính VR ở Dinh Độc Lập, người xem sẽ thấy gì tại Ba Đình ngày 2/9/1945?

(VTC News) -

Từ ngày 19-21/8, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TP.HCM), đưa người dân và du khách “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.

Với kính thực tế ảo (VR), người tham gia không chỉ xem lại những hình ảnh, thước phim về ngày Độc lập mà được bước vào không gian 3D tái hiện sự kiện cách đây 81 năm.

Quảng trường Ba Đình, lễ đài Độc lập, biển người cùng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh... hiện lên trong không gian ảo 360 độ. Người trải nghiệm có thể di chuyển, quan sát ở nhiều góc độ và tương tác bằng hành động trong quá trình trải nghiệm.

Khán giả trải nghiệm tại Dinh Độc Lập sáng 19/8.

“Đứng giữa” Quảng trường Ba Đình năm 1945

Một trong những điểm đặc biệt của “Trở về thời khắc thiêng liêng” là đưa người xem vào vị trí của một người có mặt tại Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945.

Qua kính VR, trước mắt người xem là không gian quảng trường với đông đảo người dân tập trung dự lễ Độc lập. Không chỉ hình ảnh, tiếng hô, tiếng vỗ tay và những âm thanh của buổi lễ cũng được tái hiện, tạo cảm giác người trải nghiệm đang hòa vào biển người của 81 năm trước.

Người xem có thể nhìn sang hai bên, quan sát những gương mặt trong dòng người, những cánh tay giơ lên giữa quảng trường. Không gian 360 độ khiến góc nhìn không còn bị giới hạn như khi xem một bộ phim trên màn hình.

Điểm nhấn quan trọng nhất xuất hiện khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đeo kính VR, người dân sẽ được “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình năm 1945, hòa vào biển người và chứng kiến Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Giữa không gian Ba Đình được tái hiện, người trải nghiệm lắng nghe lời Tuyên ngôn từ vị trí của một người đang đứng giữa quảng trường. Họ cũng có thể hòa vào dòng người, cùng giơ tay trong lời thề quyết tâm bảo vệ nền độc lập vừa giành được.

Chính khả năng tương tác tạo nên khác biệt của trải nghiệm. Người xem không chỉ đứng ngoài quan sát một sự kiện đã đi vào lịch sử mà có cảm giác mình đang hiện diện trong không gian của ngày 2/9/1945.

Ở những lần tổ chức trước, đây cũng là điều để lại ấn tượng với nhiều người sau khi tháo kính. Hình ảnh, âm thanh và khả năng quan sát không gian xung quanh khiến lịch sử được tiếp cận theo cách trực quan hơn so với chỉ đọc sách, xem ảnh hay phim tư liệu.

Hàng nghìn giờ tái hiện ngày Độc lập

Để tạo nên không gian lịch sử xuất hiện trước mắt người xem, ê-kíp thực hiện đã dành hàng nghìn giờ nghiên cứu, xử lý tư liệu và xây dựng thế giới thực tế ảo.

Hàng trăm tư liệu, hình ảnh, âm thanh, hiện vật liên quan đến ngày 2/9/1945 được nghiên cứu để phục dựng không gian Quảng trường Ba Đình.

Một trong những thách thức lớn là tái hiện biển người tại quảng trường. Không chỉ số lượng, những con người xuất hiện trong không gian VR còn phải tạo được cảm giác về một sự kiện có đông đảo quần chúng tham dự.

Các yếu tố về hình ảnh và âm thanh cũng được xử lý để người đeo kính không đơn thuần nhìn thấy một mô hình 3D của Ba Đình mà có thể cảm nhận không khí của ngày Độc lập.

Chính cách tiếp cận này từng tạo sức hút lớn khi chương trình được tổ chức tại các địa phương. Tại Hà Nội, hàng chục nghìn người đăng ký trải nghiệm; có thời điểm người dân phải chờ nhiều giờ mới đến lượt. Khi chương trình đến Nghệ An, đông đảo người dân, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên và trẻ em, tiếp tục xếp hàng để trải nghiệm.

Từ ngày 19/8, “cánh cửa” thực tế ảo ấy sẽ được mở tại Dinh Độc Lập.

Chương trình trải nghiệm mở cửa từ 8h-18h, ngày 19-21/8/026, hoàn toàn miễn phí.