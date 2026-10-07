Kỳ công làm tô bún đặc sản trứ danh, rẻ nhất Gia Lai

“Sau cả thập kỷ, mỗi tô bún tôm, rạm chỉ tăng từ 5.000 lên 10.000 đồng và cũng chính những tô bún bình dân ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong bữa sáng của người dân ven đầm Trà Ổ. Điều làm nên hương vị riêng trước hết vẫn là nguyên liệu gạo làm ra sợi bún tươi vừa ép còn nóng, nguồn tôm, rạm lấy từ chính vùng đầm để chế biến thành thứ nước dùng sánh, đậm vị. Tất cả hòa cùng nhau lại tạo thành hương vị đặc sản khó lẫn của vùng đất này.”, bà Điều chia sẻ.