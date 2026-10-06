Lâm Đồng xây dựng kế hoạch gỡ vướng, xử lý riêng cho từng dự án ngoài ngân sách

(VTC News) -

Theo báo cáo của Sở Tài chính Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 57 dự án đầu tư ngoài ngân sách cần được tháo gỡ thuộc Phụ lục 1 Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án khoảng 157.960 tỷ đồng, với tổng diện tích khoảng 6.909 ha.

Qua rà soát, Sở Tài chính đã cập nhật đầy đủ tình trạng pháp lý, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc, hướng xử lý, cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành đối với 57/57 dự án. Các dự án được phân loại theo 06 nhóm xử lý, trong đó có 14 dự án vướng Quy hoạch khoáng sản thời kỳ 2021-2030; 11 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra và đang rà soát để áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 29/2026/QH16; 22 dự án đã có phương án xử lý cụ thể; 05 dự án đang rà soát điều kiện thu hồi đất, chấm dứt hoạt động.

Đối với các dự án vướng quy hoạch, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền Trung ương, tỉnh đang tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành xem xét, hướng dẫn. Trong đó, 06 dự án điện gió với tổng vốn đăng ký khoảng 14.865 tỷ đồng đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, đối với 11 dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh 06 dự án để thực hiện các bước xin ý kiến theo quy định; 05 dự án còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu trình trong tháng 10/2026.

Có 6 dự án điện gió còn vướng quy hoạch, cơ chế, chính sách.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách được thực hiện theo hướng phân loại cụ thể từng trường hợp, thay vì xử lý chung theo nhóm vấn đề.

Các dự án được rà soát trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài chính, khoáng sản, môi trường, lâm nghiệp và các vấn đề pháp lý liên quan. Với mỗi dự án, cơ quan chức năng phải xác định rõ nội dung còn vướng, nguyên nhân, thẩm quyền giải quyết và phương án xử lý.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình tỉnh Lâm Đồng xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ hoặc gặp khó khăn kéo dài.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải xây dựng phương án cụ thể đối với từng dự án, xác định rõ người thực hiện, công việc cần hoàn thành, thời hạn và kết quả.

Tỉnh cũng yêu cầu phân biệt rõ những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương để chủ động giải quyết và những vấn đề vượt thẩm quyền để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc phân loại này có ý nghĩa quan trọng bởi nguyên nhân khiến các dự án chậm triển khai không giống nhau. Có dự án vướng thủ tục đất đai, có dự án liên quan quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất hoặc thủ tục đầu tư; một số trường hợp có nhiều vấn đề phát sinh cùng lúc.

Nếu tiếp tục xử lý theo cách tiếp cận chung, việc xác định trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng dự án sẽ khó cụ thể.

Trong quá trình rà soát, Lâm Đồng cũng đặt yêu cầu không chỉ tháo gỡ thủ tục mà phải xác định khả năng tiếp tục triển khai của từng dự án. Những dự án đủ điều kiện cần được hướng dẫn để tiếp tục thực hiện; dự án còn khả năng triển khai nhưng gặp vướng mắc về thủ tục thì tập trung giải quyết; trường hợp không còn khả năng thực hiện hoặc có vi phạm thì xử lý theo quy định.

Cách phân loại này nhằm hạn chế tình trạng dự án kéo dài nhưng không xác định được nguyên nhân và hướng xử lý cụ thể.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều đợt rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách. Theo thông tin được tỉnh công bố, trong số 365 dự án được đưa vào diện tập trung xử lý, 162 dự án đã được tháo gỡ với tổng vốn gần 74.000 tỷ đồng.

Phần còn lại tiếp tục được rà soát theo từng trường hợp. Những dự án có nhiều vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực sẽ được các tổ công tác phối hợp xử lý.

Điểm mới trong giai đoạn này là yêu cầu gắn quá trình xử lý với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành việc rà soát hồ sơ mà phải xác định được kết quả cuối cùng đối với từng dự án.

Việc xử lý các dự án ngoài ngân sách cũng được đặt trong yêu cầu thúc đẩy giải ngân, thu hút đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng đất. Những dự án đủ điều kiện triển khai cần được tạo điều kiện thực hiện đúng tiến độ; đồng thời, các dự án không còn phù hợp hoặc không có khả năng tiếp tục phải được xử lý theo quy định để tránh kéo dài.

Trong bối cảnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong những năm tới, tiến độ xử lý nhóm dự án này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đưa vốn đầu tư, đất đai và các nguồn lực khác vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, yêu cầu được tỉnh đặt ra hiện nay là mỗi dự án phải có phương án xử lý cụ thể, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện và kết quả cần đạt được. Đây cũng là cơ sở để theo dõi tiến độ và tiếp tục xử lý những trường hợp còn tồn tại.