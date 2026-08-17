Dàn nghệ sĩ sẽ trải nghiệm 'xuyên không' tại 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Từ ngày 19-21/8, tại Dinh Độc Lập, thông qua công nghệ thực tế ảo, công chúng sẽ được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào chiều 2/9/1945.

Lần đầu có mặt tại TP.HCM, chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, trong đó có nhiều nghệ sĩ.

Xác nhận sẽ tham gia tại chương trình, nhà sản xuất - diễn viên - siêu mẫu Thanh Hằng háo hức khi được trải nghiệm “xuyên không”, bước vào chính không gian của thời khắc thiêng liêng, cảm nhận không khí hân hoan, xúc động và niềm tự hào của một dân tộc vừa giành được độc lập.

Nhà sản xuất, diễn viên, siêu mẫu Thanh Hằng xác nhận tham gia “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

NSND Mỹ Uyên cùng NSƯT Võ Minh Lâm cũng xác nhận tham gia Trở về thời khắc thiêng liêng cho thấy sức hút của hình thức kể chuyện lịch sử bằng công nghệ.

Diễn viên Trần Đại Chính, diễn viên - đạo diễn Hứa Mạnh Dũng cùng ca sĩ Jack Long cũng là những nghệ sĩ trẻ đăng ký trải nghiệm tại “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Đây là những gương mặt có sức ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp về việc tiếp cận lịch sử bằng những phương thức mới mẻ tới thế hệ trẻ.

NSND Mỹ Uyên và NSƯT Võ Minh Lâm sẽ tham gia trải nghiệm “xuyên không”.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của đạo diễn, nhà sản xuất Phạm Duy Khánh; Hoa hậu Trịnh Mỹ Anh (Miss Earth Water 2025); Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên (Miss Supranational Vietnam 2025); Á hậu Bùi Lý Thiên Hương (Miss Earth Việt Nam 2025); Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo (The Miss Globe Vietnam 2026); Nam vương Nguyễn Hàn Việt (Mister Supranational Vietnam 2026); Nam vương Trần Tiến Dũng (Manhunt Vietnam 2025); Á hậu, MC Giang Thái (Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023) và Á vương Lâm Thoại Anh (Á vương Du lịch Việt Nam 2026).

Sự xuất hiện của các hoa - á hậu, nam vương thuộc nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế cũng góp phần mở rộng nhóm công chúng tiếp cận chương trình.

Các hoa hậu, nam vương xác nhận tham gia chương trình.

Dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông tổ chức thực hiện chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Ra mắt công chúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, chương trình đã tạo sức hút lớn tại Hà Nội, với hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân, du khách đã tham gia trải nghiệm xúc động này.

Sự góp mặt của dàn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực hứa hẹn tạo thêm sức lan tỏa cho chương trình, đồng thời đưa trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo đến gần hơn với công chúng.